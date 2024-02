Di dời toàn bộ hộ dân khỏi "chung cư mini" không đảm bảo an toàn tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tối 24/2, theo thông tin từ UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), ngay sau khi công trình nhà ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, sử dụng, Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận cùng các phòng chuyên môn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hạ Đình xuống hiện trường kiểm tra, khảo sát hiện trạng công trình nhà ở tại địa chỉ trên.

Với tinh thần đặt an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết, lãnh đạo quận Thanh Xuân thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển; đồng thời cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu. Khuyến cáo của quận đã được các hộ dân đồng thuận, ủng hộ thực hiện. Tính đến cuối ngày 24/2, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày 24/2, UBND quận Thanh Xuân có văn bản số 382/UBND-QLĐT yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Cùng với đó, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ trên thuê đơn vị thi công đủ năng lực, điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng; khi tiến hành sửa chữa, gia cố công trình phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng. UBND quận cũng giao nhiệm vụ cho UBND phường Hạ Đình giám sát việc thực hiện trên.

Theo phản ánh của một số người dân, từ ngày 30 Tết, người dân sống trong tòa nhà phát hiện các cột ở tầng 1 nứt toác. Cụ thể, 2 cột dưới tầng để xe có vết nứt chạy ngang dọc từ chân cột lên đến trần nhà khiến cư dân sinh sống ở đây lo lắng về sự an toàn nếu sự cố xảy ra.

Tòa "chung cư mini" này có 8 tầng, khoảng 60 căn hộ, được đưa vào sử dụng từ năm 2017. Đến nay, một số hạng mục của tòa nhà đã bị xuống cấp, đặc biệt là phần chịu lực dưới tầng 1. Hiện, lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Người dân sinh sống trong tòa nhà mong muốn sự cố sớm được khắc phục để họ quay trở lại, đảm bảo công việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.