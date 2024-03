Chiều 19/3, UBND xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức khai hội truyền thống đình Trịnh Xuyên; kỷ niệm 690 năm ngày sinh và công bố quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích lịch sử - văn hoá quốc gia đình Trịnh Xuyên là điểm du lịch.

Võ hầu tướng quân, nguyên soái Vũ Đức Phong được thờ tại đình Trịnh Xuyên là vị tướng thời Trần, người đã có công chống giặc Chiêm Thành dưới triều Trần và đã hi sinh tại chiến trường.

Theo phả làng Trịnh Xuyên do Bộ Thương Thư hàn lâm viện đại học sĩ thần Nguyễn Bính sao chép thì Vũ Đức Phong, nguyên gốc ở làng Mộ Trạch, nay thuộc xã Tân Hồng (Bình Giang). Thân phụ của ông Vũ Đức Phong là ông Vũ Thành không may gia cơ bị hỏa hoạn, ông đã đi nhiều nơi rồi mới đến thôn Trịnh Xuyên sinh sống và kết duyên cùng bà Nguyễn Thị Phương, sinh hạ được một người con trai đặt tên là Vũ Đức Phong.

Ông Vũ Đức Phong khi sinh ra đã nổi tiếng thông minh, tinh thông kinh sử, võ nghệ phi thường, sức khỏe vô song. Năm 18 tuổi, triều đình mở khoa thi, ông xin gia đình cho vào kinh ứng thi và được vua Trần chính ngự phong là Đốc lĩnh võ hầu tướng quân kiêm tham tán mưu. Làm quan được 15 năm thì giặc Chiêm Thành tiến đánh kinh kì. Ông đã làm sớ tâu lên vua xin lên đường dẹp giặc. Do thế giặc mạnh, không chống cự nổi, ông vừa đánh vừa rút, đến xã Đông Kết, huyện Đông Anh, phủ Khoái Châu thì bị giặc vây. Giữ trọn chữ Trung, ông đã tuẫn tiết ở dòng sông Đông Kết vào ngày 10 tháng 5 năm 1373.

Do có công lao to lớn bảo vệ bờ cõi, ông đã được các triều đại phong kiến phong tước nhiều lần và hiện còn giữ nguyên 3 sắc phong là Cảnh Hưng năm thứ 8, Cảnh Thịnh năm thứ 4 và Duy Tân năm thứ 3. Để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Thần hoàng Vũ Đức Phong, nhân dân Trịnh Xuyên đã xây dựng lên cung Miếu và ngôi Đình cổ kính để phụng thờ.

Theo tương truyền ngôi Đình được xây dựng vào thế kỉ thứ 15, chia làm 3 hạng mục công trình nhưng liên kết thành một tòa gồm: Tiền tế, Trung tế và Hậu cung. Ngôi Đình được trùng tu tháng 10 năm Canh Tý, niên hiệu Thành Thái.

Năm 1992, đình Trịnh Xuyên được cấp bằng công nhận và xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Năm 2015, lễ hội đình Trịnh Xuyên được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Tháng 12/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã công nhận di tích lịch sử - văn hóa đình Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang là điểm du lịch.

Lễ hội đình Trịnh Xuyên diễn ra từ 18 đến 21/3.