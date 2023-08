Điểm chuẩn khối ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể ít biến động

(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia tuyển sinh, phổ điểm khối D, C có xu hướng ổn định. Do đó, dự đoán điểm chuẩn vào các ngành Khoa học xã hội và nhân văn năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái.