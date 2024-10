Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại PV GAS Tower

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (04/10/1961 – 04/10/2024), 23 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 – 4/10/2024), cuộc diễn tập thường niên năm nay trở nên đặc biệt hơn với quy mô được xác định cấp Thành phố với sự phối hợp cùng Công an Tp. HCM và UBND huyện Nhà Bè; hình thức là thực tập thực binh tại Tòa nhà PV GAS Tower để thực hành công tác bảo vệ tối ưu trụ sở PV GAS - tòa nhà văn phòng lớn nhất khu vực, tham gia bảo đảm an toàn cho người và cơ sở vật chất trong tòa nhà cũng như môi trường sống Nhà Bè – Tp.HCM.

PV GAS Tower nằm về hướng Tây Bắc của TP.HCM, có tổng diện tích mặt bằng gần 7,5 ngàn m2, diện tích xây dựng 2.900m2, diện tích sử dụng trên 36 ngàn m2; gồm 1 sảnh lễ tân, 16 tầng lầu với cao độ 71,9m. Tòa nhà có công năng chủ yếu là văn phòng làm việc (từ tầng 3A đến tầng 16) và các công trình phụ trợ. Hiện trong PV GAS Tower có gần 28 văn phòng làm việc với khoảng 1.400 người làm việc thường xuyên; nhiều tài sản có giá trị cao. Mặc dù được trang bị hệ thống chữa cháy tại chỗ khá hiện đại và đầy đủ, nhưng khi có đám cháy xảy ra, nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời thì hậu quả vẫn không lường trước được. Do đó công tác phòng cháy tốt, cứu nạn - cứu hộ và chữa cháy kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra phải được PV GAS và BQL Tòa nhà đặc biệt quan tâm như một ưu tiên hàng đầu.

Các cuộc diễn tập CCCHCN được PV GAS và BQL PV GAS Tower phối hợp tổ chức định kỳ, căn cứ yêu cầu của Luật Phòng cháy và chữa cháy và tình hình thực tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói chung và trên địa bàn huyện Nhà Bè nói riêng; với mục đích nâng cao trình độ nghiệp vụ, rà soát các giải pháp thoát nạn, các phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu để chủ động PCCC & CNCH kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đây cũng chính là cuộc rà soát thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ; giúp nâng cao năng lực điều hành chỉ huy CCCHCN, xử lý đám cháy lớn tại tòa nhà cao tầng.

Với quy mô lớn như cuộc diễn tập năm nay sự kiện còn tăng thêm các mục tiêu tổ chức như nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của Thành phố; lực lượng của các Quận huyện và lực lượng PCCC cơ sở nắm rõ đặc điểm tình hình của đơn vị cơ sở, xác định các điểm cấp nước chữa cháy, thông thạo đường đi lối lại trong và ngoài cơ sở, chủ động tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; Tăng cường phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động giải quyết kịp thời các sự cố cháy, nổ, CNCH, đặc biệt là lực lượng PCCC cơ sở trong việc thao tác, vận hành sử dụng thành thạo phương tiện được trang bị; giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Cuộc diễn tập huy động huy động hơn 700 người, trong đó số người trực tiếp xử lý tình huống là gần 156 người, số người làm công tác phục vụ 90 người. Có 20 phương tiện cơ giới các loại gồm xe chỉ huy, xe nước chữa cháy, xe chở phương tiện, xe thang chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ,... và các phương tiện phục vụ công tác PCCC & CNCH, sơ cấp cứu, phân luồng giao thông…

Kịch bản diễn tập giả lập được lên chi tiết cụ thể. Khi có cháy xảy ra, người phát hiện ra cháy nhanh chóng báo tin, lãnh đạo PV GAS và BQL PV GAS Tower chỉ huy CBCNV lập tức triển khai phương án chữa cháy tại chỗ và báo cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Nhà Bè. Ngay lập tức, điện của khu vực cháy được cắt. Tất cả CBCNV đang làm việc tại Tòa nhà được yêu cầu sơ tán bằng cầu thang bộ gần nhất và tập hợp tại khu vực tập kết người thoát nạn, có cán bộ phụ trách điểm danh, báo cáo quân số về BQL Toà nhà. Lực lượng PCCC tại chỗ, BQL nhanh chóng xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu 02 nạn nhân, di chuyển tài sản có giá trị và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ và thông báo được số người chưa thoát nạn tại Tòa nhà để các lực lượng chuyên nghiệp đến tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

Lãnh đạo UBND xã Phước Kiển giữ trách nhiệm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, huy động các đơn vị trực thuộc xã tham gia phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp theo, Lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè tham gia chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; huy động lực lượng, phương tiện của UBND huyện: Công an huyện Nhà Bè, điện lực, cấp nước, y tế,… Vào giai đoạn tổng lực, Lãnh đạo Công an Thành phố giữ vị trí chỉ huy các đơn vị trực thuộc, phối hợp với Lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè tổ chức hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ triển khai, công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã đạt kết quả tốt: Lửa được dập tắt, số người bị thương được cấp cứu, hàng hóa tài sản được bảo quản. Cuộc diễn tập được thực hiện theo đúng kế hoạch, không xảy ra sự cố nào.

Phương án xử lý tình huống thực tập, xây dựng kịch bản phối hợp thực tập xử lý tình huống tại địa bàn dân cư nêu trên được Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, UBND huyện Nhà Bè phối hợp, tham gia xây dựng và chỉ huy triển khai; huy động các đơn vị trực thuộc với đầy đủ lực lượng và phương tiện PCCC&CNCH tham gia thực tập theo quy mô và nội dung kế hoạch. Cuộc diễn tập có quy mô cấp thành phố đã hoàn thành thắng lợi, đặc biệt thành công tập trung tổng lực lực lượng và phương tiện tại chỗ, đạt được yêu cầu phối hợp chiến đấu đồng bộ giữa các lực lượng tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp, cho hiệu quả an toàn cao nhất.

Thông qua cuộc diễn tập, lực lượng tham gia PCCC&CHCN và Ban Lãnh đạo – nhân viên các văn phòng trong Tòa nhà, chính quyền và các lực lượng các cấp đều được nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức về công tác chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ, nhằm làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại Tòa nhà. Đặc biệt, cuộc diễn tập đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ tại chỗ để xử lý tốt ngay từ ban đầu đối với các đám cháy tại các khu vực trong tòa nhà, giải quyết kịp thời các sự cố, góp phần bảo đảm an toàn tại Tòa nhà PV GAS Tower cũng như khu vực liên quan.