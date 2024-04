Điều ít biết về bộ ba trụ cột công nghệ thông minh tại Ocean City

(Ngày Nay) - Ocean City với bộ ba trụ cột An ninh thông minh - Vận hành thông minh - Căn nhà thông minh đã phá vỡ chuẩn mực về nơi an cư lý tưởng, trở thành “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh”.

Sống vô lo với hàng rào an ninh đa lớp

Do tính chất công việc, cả hai vợ chồng chị Kiều Trinh - cư dân Vinhomes Ocean Park 1 (Ocean City – đại đô thị tâm điểm phía Đông Hà Nội) thường phải đi công tác xa. Điều mà chị quan tâm nhất là sự an toàn của ông bà và hai con gái khi không thể ở bên túc trực. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của chị đã được xua tan nhờ hệ thống an ninh đa lớp tại Ocean City.

“Mặc dù không ở nhà nhưng tôi vẫn có thể yên tâm khi ông bà và các con luôn được bảo vệ an toàn nhờ có hàng rào an ninh đa lớp của khu đô thị. Từ ngày gia đình chuyển về đây, tôi chưa từng chứng kiến một sự vụ mất an ninh nào xảy ra trong các tòa nhà”, chị Trinh vui vẻ chia sẻ.

Bắt kịp xu hướng đô thị thông minh trên thế giới, không chỉ Vinhomes Ocean Park 1 mà toàn bộ “thành phố điểm đến” Ocean City từ không gian công cộng cho đến từng căn hộ đều được đảm bảo an toàn bằng hệ thống an ninh thông minh đa lớp. Đặc biệt, tại đây, hệ thống camera tích hợp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI, cùng với các lớp cảm biến an ninh dày đặc giúp phát hiện và cảnh báo người lạ hoặc những rủi ro không mong muốn.

Theo đó, với 5 lớp cảm biến an ninh, toàn bộ Ocean City luôn được đảm bảo an ninh - an toàn một cách toàn diện. Cụ thể, lớp đầu tiên là hàng rào điện tử kiểm soát người qua lại; Lớp thứ hai cảm biến vỡ kính; Lớp thứ ba cảm biến mở cửa; Lớp thứ tư cảm biến chuyển động, thân nhiệt và Lớp thứ năm là cảm biến âm thanh, cảm biến rung chấn.

Ngoài đảm bảo an toàn về con người, việc triển khai hệ thống an ninh đa lớp cũng giúp kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ tài sản từ khu công cộng đến tài sản từng hộ gia đình. Hơn thế nữa, hệ thống an ninh đa lớp còn có thể phát hiện người ngã hoặc nằm trên mặt đất quá 20 giây, di chuyển phương tiện quá tốc độ trong khu đô thị, đỗ xe trái phép... từ đó có phương án xử lý kịp thời, bảo vệ an toàn cho cư dân mọi lúc mọi nơi.

Sống thảnh thơi với hệ thống vận hành thông minh

Các gia đình tại Ocean City như chị Kiều Trinh không chỉ được bảo vệ bởi “tấm khiên” an ninh đa lớp mà còn được thụ hưởng các giá trị vượt trội từ hệ thống vận hành thông minh hiếm có khó tìm.

Tại Ocean City, mọi hoạt động đều được điều hành bởi Trung tâm điều hành tập trung 24/7. Sự tích hợp giữa Trí tuệ nhân tạo AI và Internet kết nối vạn vật (IoT) trong vận hành giúp cuộc sống tại đây luôn vừa tiện nghi, thời thượng lại vừa thảnh thơi, yên bình.

Đơn cử, việc kiểm soát ra vào được thực hiện qua cả thẻ cứng, vân tay và nhận diện khuôn mặt FaceID, giúp cư dân có thể ra vào thuận tiện mà vẫn đảm bảo an ninh chặt chẽ. Bên cạnh đó, qua hệ thống Intercom thông minh kết nối trực tiếp từ căn hộ xuống sảnh và thang máy chủ nhà có thể chủ động mở thang máy và cửa cho khách. Mặt khác, hệ thống phân tầng thang máy thông minh cho phép cư dân chỉ lên đúng tầng của mình, các khu còn lại sẽ bị vô hiệu hoá, từ đó giảm thiểu rủi ro bị đột nhập, đảm bảo an ninh ở mức tối đa.

Hay tại các hầm gửi xe và nhà đỗ xe cao tầng, cư dân có thể dễ dàng biết được số lượng slot còn trống thông qua app cư dân MyVinhomes. Việc nhận diện biển số xe cũng được thực hiện hoàn toàn tự động, giúp tiết kiệm thời gian ra vào cho cư dân.

Đặc biệt, ngoài việc giao tiếp nhanh chóng với Ban quản lý qua app MyVinhomes, cư dân Ocean City có thể gửi thông tin phản ánh, góp ý dễ dàng nhờ hệ thống mã QR code được tích hợp ở khắp mọi nơi trong đại đô thị, tương ứng với không gian hay tiện ích mà cư dân đang có mặt. Nhờ đó, cư dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo nên những giá trị sống đẳng cấp của Ocean City.

Hoàn thiện trải nghiệm sống lý tưởng với căn nhà thông minh

Tiếp tục hoàn thiện chuẩn sống an toàn, đẳng cấp, tiện ích căn nhà thông minh - SmartHome theo tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp sẽ mang đến cho cư dân sự thoải mái, tiện nghi, tiết kiệm thời gian nhờ được thiết kế theo thói quen sinh hoạt của chủ nhân.

Có thể hình dung, một ngôi nhà bình thường có tới hàng chục công tắc để điều khiển các thiết bị trong nhà. Còn với SmartHome, các thiết bị và hệ thống trong nhà được kết nối và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, bảng điều khiển trung tâm trong nhà hoặc bằng giọng nói. Đây chính là điểm khác biệt vượt trội của SmartHome, mang đến cảm giác an toàn và tiện nghi, đặc biệt vô cùng tiện dụng với gia đình có người già và trẻ em.

“Hệ thống ánh sáng, đèn điện trong nhà có thể bật tắt tự động với lịch trình mà tôi đã sắp đặt sẵn”, anh Trần Thành Nam, cư dân Ocean City, hào hứng chia sẻ. “Đặc biệt, những hôm phải đi công tác đột xuất, tôi thường hay quên tắt các thiết bị. Ngồi trên xe tôi có thể dễ dàng kiểm tra thông qua smartphone và chỉ cần một nút bấm là có thể yên tâm đưa ngôi nhà của mình về chế độ an toàn”.

Hơn cả một tổ ấm đơn thuần, căn hộ thông minh tại Ocean City mang đến cho cư dân không gian sống tiện nghi, hiện đại, nơi những bận rộn đời thường được gói gọn trong “một nút chạm” và an ninh, an toàn được đảm bảo tối ưu.

Với bộ ba trụ cột công nghệ, Ocean City đáp ứng mọi nhu cầu, giải quyết mọi vấn đề chỉ trong “1 nút chạm”, từ đó giúp cư dân tiết kiệm thời gian, công sức để tận hưởng và thư giãn bên những người thân yêu. Đây cũng chính là lý do ngày càng nhiều người chọn đại đô thị Ocean City làm nơi an cư, thúc đẩy làn sóng “chuyển khẩu” mạnh mẽ về “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh”.