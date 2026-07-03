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Đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu khai mạc.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu khai mạc.

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu ngành tuyên giáo và dân vận từ Trung ương đến cấp xã, phường, đặc khu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, Hội nghị nhằm quán triệt, cập nhật những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và thống nhất nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành Tuyên giáo và Dân vận. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ trong toàn ngành nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh Chương trình hành động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điều đó đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong toàn ngành.

Đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển ảnh 1
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để Hội nghị đạt được mục tiêu đề ra, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các báo cáo viên tập trung truyền đạt những vấn đề cốt lõi, nội dung trọng tâm và yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận hiện nay.

Mỗi chuyên đề cần gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, giữa định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở; không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gợi mở tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện để cán bộ có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Đồng chí Phạm Tất Thắng lưu ý các báo cáo viên dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Tất Thắng yêu cầu, các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chương trình Hội nghị, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác.

Mỗi học viên cần xác định việc tham gia Hội nghị không chỉ để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau Hội nghị, cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp cần khẩn trương cụ thể hóa những nội dung thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên và sự tham gia nghiêm túc của các học viên, Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển ảnh 2
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026, theo chương trình, các đại biểu sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm do các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp truyền đạt.

Nội dung các chuyên đề được lựa chọn trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao.

Các chuyên đề bao gồm: “Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;” “Đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới;” “Phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới;” “Công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới;” “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa-văn nghệ;” “Công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng;” “Kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo;” “Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới;” “Những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.”

Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 diễn ra trong 1,5 ngày; dự kiến bế mạc ngày 4/7/2026.

PV
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập huấn Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

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