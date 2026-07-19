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Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian"

Lê Hà In bài viết
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(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong hai ngày 18-19/7/2026, Đoàn công tác của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực cùng các mạnh thường quân đã tổ chức hành trình về nguồn, thăm và trao tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại tỉnh Sơn La.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV trao quà cho các gia đình có công nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV trao quà cho các gia đình có công nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Tới dự chương trình có: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV; Đồng chí Vũ Đức Thuận – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; TS. Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng phê bình lý luận TƯ, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung Ương.

Về phía Ban tổ chức có: Bà Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực; Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực; Nhà báo Lại Đức Hồng - Viện trưởng Viện Phát triển văn hoá và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hoá và phát triển; Ông Nguyễn Đức Dũng - nguyên phó viện trưởng viện Chính sách Tôn giáo, Ban tôn giáo Chính Phủ, Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hoá và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; Đồng chí Trần Văn Mạnh- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương; Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tiến Quang (nghệ danh Quang Tèo); cùng nhiều mạnh thường quân đã đồng hành cùng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài nhân lực nhiều năm qua.

Về phía chính quyền các địa phương có: Đồng chí Trần Thị Thơm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Thảo Nguyên; Đồng chí Đỗ Chí Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Sơn.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 1

Toàn cảnh chương trình

Nhà báo Lại Đức Hồng - Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng khẳng định, trong nhiều năm qua, Chương trình "Còn mãi với thời gian" đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Viện khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực và các đơn vị đồng hành.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 2

Nhà báo Lại Đức Hồng - Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phát biểu tại buổi lễ

"Không chỉ dừng lại ở việc trao những phần quà vật chất, chương trình mong muốn gửi gắm tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời kết nối các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo, đội ngũ y, bác sĩ, lương y và những tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội", ông Hồng nhấn mạnh.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 3
Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 4
Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 5
Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 6
Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 7

500 phần quà ý nghĩa đã đến tay các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Sơn La
Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 8

500 phần quà ý nghĩa đã đến tay các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Sơn La

Tại chương trình năm nay, Ban Tổ chức đã trao 500 phần quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tại các phường: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên và xã Vân Sơn. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm chân thành, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 9

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng, để duy trì một chương trình nghĩa tình suốt 5 năm qua là cả một hành trình vượt khó, được dệt nên từ tấm lòng bền bỉ và sự đồng sức, đồng lòng của ban tổ chức cùng những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng

Tham gia chương trình ý nghĩa này, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng, để duy trì một chương trình nghĩa tình suốt 5 năm qua là cả một hành trình vượt khó, được dệt nên từ tấm lòng bền bỉ và sự đồng sức, đồng lòng của ban tổ chức cùng những tấm lòng hảo tâm của cộng đồng. Những gói thuốc nghĩa tình, những phần quà trao tay tại Mộc Châu không chỉ xoa dịu vết thương chiến tranh, mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đại diện các phường được nhận quà hỗ trợ, ông Đỗ Chí Dũng – Phó Chủ tịch UBND Phường Mộc Sơn trân trọng cảm ơn Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Ban Tổ chức, các đơn vị đồng hành, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đã dành sự hỗ trợ thiết thực cho người dân Sơn La. “Chúng tôi mong muốn sự phối hợp này tiếp tục được duy trì bằng các hoạt động cụ thể trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”, ông Đỗ Chí Dũng khẳng định.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 10

Hoạt động nhân văn của chương trình "Còn mãi với thời gian" lần V là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và lan tỏa những giá trị cao đẹp, sâu sắc đến toàn cộng đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 18/7, Đoàn công tác Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực đã đến thăm Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiên thuộc tiểu khu 12 (Mộc Châu, Sơn La).

Tại đây, Đoàn công tác đã thăm quan, tìm hiểu Khu di tích lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến và dâng hương tại Đài tưởng niệm.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 11
Đoàn công tác đã thăm quan, tìm hiểu Khu di tích lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

Những nén hương thơm và 500 phần quà trao tận tay các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại Mộc Châu không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời hứa thiêng liêng của thế hệ hôm nay: quyết không quên công lao của cha anh đi trước. Hoạt động nhân văn của chương trình "Còn mãi với thời gian" lần V chính là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và lan tỏa những giá trị cao đẹp, sâu sắc đến toàn cộng đồng.

Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 12
Tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ với 500 phần quà trong Chương trình "Còn mãi với thời gian" ảnh 13

Đoàn công tác đã đến thăm Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến (Mộc Châu, Sơn La) và dâng hương tại Đài tưởng niệm.
Lê Hà
Viện Phát triển văn hóa chăm sóc sức khỏe cộng đồng tri ân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

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