Chuyên án kim cương lậu: Hơn 3.400 viên vào hệ thống SJC

(Ngày Nay) - Chiều nay (22/7), Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, xác định có hơn 3.400 viên được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 20/7/2026 đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ năm 2022 - 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu với tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú tại P.Tân Hưng, TP.HCM, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC), Trần Công (SN 1975, trú tại P.Hạnh Thông, TP.HCM), Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), trú tại P.Gia Định, TP.HCM) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú tại P.Lái Thiêu, TP.HCM).

Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Từ đó, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Số lượng kim cương được chia nhỏ ra thành từng lần kiểm định để hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Bà Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Công ty SJC.

Khi còn đương chức, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng. Bà Hằng hưởng hơn 85 lượng vàng...

Ngoài ra, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; Mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC; Chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Tổng cộng, hành vi của Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc PNJ-LAP và 3 tiệm vàng lớn

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành. Đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi khoảng 280 tỷ đồng.

Các đối tượng đặt hàng qua mạng xã hội từ Ấn Độ, vận chuyển bằng đường hàng không giấu trong hành lý cá nhân, không khai báo hải quan. Hàng được phân phối qua nhiều tầng trung gian, bán với giá thấp hơn 1/3 so với thị trường cho các tiệm vàng và doanh nghiệp mới.

Đến nay, Công an đã khởi tố hơn 30 bị can về tội Buôn lậu, trong đó có Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo và 3 Giám đốc các Công ty: Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (tiệm vàng Kim Lý), Công ty TNHH Ngọc Tâm (tiệm vàng Ngọc Tâm) và Công ty TNHH đầu tư NCA (tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức không chứng minh được nguồn gốc.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.