Dự kiến chi 140 tỷ đồng để đổi mới chương trình giáo dục mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dư luận về dự thảo tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

Theo đó, mục tiêu là đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; phát triển toàn diện trẻ em mầm non về thể chất, tình cảm, trí tuệ, ngôn ngữ và thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp một, đặt nền móng cho việc hình thành phát triển các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 4 nội dung đổi mới gồm: Tiếp cận năng lực dựa trên tình cảm - xã hội; tiếp cận dựa trên quyền, đảm bảo chất lượng, công bằng, hoà nhập, bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt của trẻ; trao quyền cho cơ sở giáo dục và giáo viên trong phát triển chương trình giáo dục; quy định về tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ bảo đảm phù hợp với sự phát triển của trẻ em mầm non và chế độ làm việc của đội ngũ theo quy định của Luật Lao động.

Bên cạnh những điểm mới, chương trình mới cũng kế thừa các nội dung của chương trình hiện hành, gồm: trẻ em là trung tâm của quá trình giáo dục, chủ thể trong hoạt động và giao tiếp; bổ sung nội dung và phương pháp giáo dục tiên tiến, cá nhân hóa quá trình giáo dục; mở rộng cơ hội tham gia và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Lộ trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới được chia làm hai giai đoạn.

Từ năm 2025 đến năm 2028 tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non thực hiện thí điểm chương trình; triển khai thí điểm chương trình mới ở một số cơ sở giáo dục mầm non trong 3 năm học, từ năm học 2025-2026 đến năm học 2027-2028; đánh giá độc lập quá trình thực hiện thí điểm.

Năm 2029 đến năm 2030 thẩm định, ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới; hướng dẫn thực hiện và triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030.

Dự thảo tờ trình đề xuất tổng mức kinh phí để đổi mới chương trình giáo dục mầm non là 140 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng, thẩm định Chương trình mới 20 tỷ đồng; kinh phí biên soạn, thẩm định, cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình mới giai đoạn thí điểm, điều chỉnh hàng năm; hoàn thiện và triển khai đại trà là 15 tỷ đồng; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để thực hiện chương trình mới là 30 tỷ đồng; kinh phí chuẩn bị và triển khai thực hiện thí điểm chương trình là 75 tỷ đồng.

Kinh phí đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được thực hiện ở Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non phổ thông giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện chương trình được thực hiện tại Chương trình tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2024-2030.

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo nghị quyết vào kỳ họp tháng 10/2025 của Quốc hội khóa XV và thông qua theo quy trình một kỳ họp.