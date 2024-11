Du lịch Hà Nội tăng trưởng ấn tượng

(Ngày Nay) - Du lịch Hà Nội đang tiếp tục khởi sắc và tăng trưởng ấn tượng. Tính chung 10 tháng năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt trên 5,1 triệu lượt người, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều di tích lịch sử và ẩm thực đa dạng, phong phú nức lòng du khách. Thành phố xây dựng được thương hiệu, hình ảnh, tạo sự thân thiện, gần gũi, mến khách và đã được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố vì hòa bình”.

Với hệ thống giao thông đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy đến Hà Nội được kết nối một cách thuận tiện với các nước trên thế giới, khu vực Đông Nam Á và các tỉnh, thành phố trong nước nên du khách thường lựa chọn tới Thủ đô trước tiên bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình.

Luôn biết tận dụng thế mạnh và thời cơ trên, ngành Du lịch Hà Nội đổi mới, tiếp tục đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Thành phố xây dựng đa dạng hình thức truyền thông trên các nền tảng số, website, nền tảng mạng xã hội nhằm tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội.

Trong tháng 10, thành phố tổ chức “Ngày hội văn hóa vì hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình, tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024...

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 10 đạt 586 nghìn lượt người, tăng 18,1% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế tháng 10 đạt 405 nghìn lượt người, tăng 26,5% so với tháng trước và tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, khách quốc tế ước đạt hơn 3,5 triệu lượt người, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hàn Quốc đạt 416,6 nghìn lượt người, tăng 9,9%, Trung Quốc 407 nghìn lượt người, tăng 70,5%, Hoa Kỳ 221,4 nghìn lượt người, tăng 21,6%, Nhật Bản 215,5 nghìn lượt người, tăng 25,5%...

Khách du lịch nội địa tháng 10 ước đạt 181 nghìn lượt người, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2024, khách du lịch nội địa đến Hà Nội ước đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch mạnh mẽ. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đang có nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn thu hút du khách nhất là dịp mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch cũng như Tết cổ truyền dân tộc năm 2025 đang đến gần.