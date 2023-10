Du lịch TP HCM kích cầu thị trường với sản phẩm nội đô ​

Từ tháng 10/2023, Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức định kỳ như một điểm đến tham quan, du lịch dành cho du khách trong và ngoài nước.

Đến nay, sau 3 đợt tổ chức, Chương trình đã thu hút gần 5.000 lượt khách tham quan, trong đó số lượng khách đến từ các địa phương, khách du lịch quốc tế đăng ký tham quan ngày càng tăng. Chương trình ngày càng lan tỏa, hấp dẫn đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh, du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức vẫn không ngừng nâng cao chất lượng thông tin phục vụ người dân và du khách. Trong đợt tham quan ngày 30/9-1/10/2023, người dân và du khách không chỉ được tham quan Công trình kiến trúc, hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của toà nhà hơn 100 năm tuổi mà còn được tham quan Triển lãm chuyên đề "Cảnh sắc phố thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh".

Dự kiến, Chương trình tiếp tục giới thiệu Triển lãm chuyên đề "Nét đẹp nhân ái - nghĩa tình con người Thành phố Hồ chí Minh" trong tháng 10/2023, "Thành phố Hồ Chí Minh - Đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa" tháng 11/2023, "Sắc màu trẻ thơ" tháng 12/2023... Thông qua những triển lãm chuyên đề này, ngành Du lịch Thành phố kỳ vọng vừa kích cầu thị trường, vừa mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, cởi mở và thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh “hấp dẫn - an toàn - sống động”.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm bồi dưỡng kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống đối với khách du lịch cho lái xe taxi trên địa bàn Thành phố, Sở đang tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạng cho 100 học viên là tài xế taxi.

Đây cũng là hoạt động thúc đấy bước hiện thực hóa phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”. Đội ngũ lái xe taxi góp phần giới thiệu, cung cấp những thông tin cơ bản những nét đặc trưng, cách tra cứu, tiếp cận thông tin về du lịch cho khách du lịch khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Sở Du lịch đã công bố 366 điểm di tích văn hóa lịch sử. Đây là tiềm lực rất lớn để phát triển tour nội đô, tour nửa ngày đến 1 ngày... Theo đó, hầu hết đơn vị lữ hành, công ty du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tích cực phát triển tour du lịch nội đô mới lạ cũng như quảng bá du lịch bản địa đến du khách trong và ngoài nước.

Điển hình, chuẩn bị sản phẩm mới cung cấp cho du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam ra mắt combo tour 3 ngày, gồm Ho Chi Minh City tour Hop on Hop off - Mekong Delta - Củ Chi Tunnels. Hành trình tour xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh mang đến trải nghiệm đầy đủ hơn cho du khách lưu lại thành phố nhiều ngày, xem thành phố không chỉ là điểm trung chuyển mà là điểm dừng chân, yêu thương và trở lại.

Một số đại diện đơn vị lữ hành, công ty du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, gần đây, các tour du lịch nội đô và điểm đến văn hóa, lịch sử tại thành phố nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân lẫn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh điểm đến quen thuộc như Dinh Độc lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… những tour ngắn hạn chỉ trong hai giờ gồm: xe buýt 2 tầng, buýt đường sông… đang là lựa chọn của du khách, nhất là nhóm khách gia đình, giới trẻ.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Du lịch Việt (Du lịch Việt) chia sẻ, thời điểm hè từ tháng 7-9/2023 hay dịp Lễ 2/9, nhu cầu tìm hiểu và số lượng khách tham gia tour nôi đô như tuyến buýt đường sông, tuyến buýt 2 tầng và các tour ngắn ngày khác như lịch sử thành phố, tuyến sông đô thị… tại doanh nghiệp tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, cùng với điểm đến văn hóa lịch sử khu vực Trung tâm, khu vực Chợ Lớn, khu phố đêm..., Du lịch Việt đang đẩy mạnh quảng bá tour nội đô đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh để hiện thực hóa mục tiêu kích cầu thị trường, bán sản phẩm du lịch đêm ở một số lĩnh vực giải trí, mua sắm, ẩm thực…

"Đối với các sản phẩm tour nội đô, Du lịch Việt đang nỗ lực liên kết chặt chẽ cùng mạng lưới nhà cung cấp để đảm bảo mức giá tốt và chất lượng nhất cho du khách. Khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo một số tour của Du lịch Việt gồm: 1 ngày checkin tuyến sông Sài gòn có giá 790.000 đồng/khách, ngắm cảnh thành phố bằng xe buýt 2 tầng và ăn tối trên sông Sài Gòn giá 850.000 đồng/khách, tour tham quan Thành phố Hồ Chí Minh 4 giờ bằng xe máy có giá từ 490.000 đồng/khách...", ông Phạm Anh Vũ cho biết thêm.