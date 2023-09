EU nhất trí lộ trình cải cách quy định tài chính

(Ngày Nay) - Chiều ngày 16/9/2023, ShineBooks và Nhà xuất bản Thế giới đã tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách "Beyond the story: 10-year record of BTS", bản dịch tiếng Việt bởi nhóm dịch giả Heina Phương, Tiểu Huyền và ĐT (tựa đề giữ nguyên tiếng Anh). Đây là cuốn sách chính thức đầu tiên được phát hành nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của BTS, nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu đến từ Hàn Quốc.