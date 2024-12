Guatemala giải cứu 160 trẻ vị thành niên nghi bị lạm dụng tình dục

Phát biểu với báo giới, công tố viên Văn phòng Công tố chống buôn người Guatemala Nancy Paiz cho biết cảnh sát và các đơn vị liên quan của nước này đã điều tra theo đơn khiếu nại, được 4 trẻ gửi lên lực lượng chức năng, hôm 11/11. Cả 4 trẻ, trốn được khỏi trang trại, cáo buộc nhóm giáo phái Do Thái Lev Tahor buôn người, có hành vi cưỡng bức, lạm dụng tình dục và nhiều tội danh khác.

Trước các dấu hiệu và bằng chứng phạm tội, cảnh sát Guatemala đã thực hiện cuộc đột kích và giải cứu 160 trẻ em tại trang trại cách thủ đô Guatemala 100 km này, đồng thời tìm thấy một số hài cốt tại khu đất nơi giáo phái Lev Tahor cư trú.

Công tố viên Nancy khẳng định đây không phải hoạt động nhằm chống lại nhóm tôn giáo, mà là cuộc điều tra về các hành vi trái pháp luật, tìm ra những người chịu trách nhiệm liên quan đến vụ việc trên. Cuộc điều tra có sự hỗ trợ của nhiều đơn vị và cơ quan công quyền ở Guatemala, cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Guatemala hiện đang bảo vệ các nạn nhân, đồng thời bày tỏ quan ngại trước hành vi vi phạm nhân quyền của nhóm tôn giáo.

Trước vụ việc trên, cộng đồng Do Thái tại Guatemala cũng đưa ra tuyên bố không liên quan đến giáo phái Lev Tahor, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, hỗ trợ chính quyền địa phương trong hoạt động điều tra tội phạm.

Năm 2022, cảnh sát Mexico cũng giải cứu một nhóm trẻ em và trẻ vị thành niên nghi bị lạm dụng tình dục trong cộng đồng Lev Tahor ở một khu rừng thuộc bang Chiapas, miền Nam nước này.

Cộng đồng giáo phái Lev Tahor, do Shlomo Helbrans, một người Do Thái tại Israel lập ra năm 1988, hiện gồm khoảng 50 gia đình sinh sống ở Guatemala, Mỹ, Canada và một số nước khác. Giáo phái này tuân theo hình thức thực hành Do Thái riêng, không điển hình, gồm các buổi cầu nguyện kéo dài và hôn nhân sắp đặt. Tín đồ là nữ giới, từ 3 tuổi trở lên, đều phải mặc áo choàng đen dài từ đầu đến gót chân, còn nam giới phải mặc áo vest đen dài đến đầu gối. Nhóm giáo phái này đến Mexico và Guatemala trong giai đoạn từ năm 2014- 2017.