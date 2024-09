Gần 100 học sinh phải đi học nhờ nhà kho vì trường bị sạt lở

Thầy giáo Đinh Ngọc Thắng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Ca thành cho biết, trường có 3 lớp học với 94 học sinh. Do địa hình ở xã Ca Thành rất dốc, không có mặt bằng để xây dựng trường học nên trường phải xây trên đồi đất dốc, nguy cơ sạt lở rất cao. Từ nhiều năm trước, trường đã xuất hiện những vết nứt lớn và có nguy cơ sạt lở. Ban giám hiệu nhà trường đã kiến nghị với huyện tìm mặt bằng mới xây dựng trường lớp để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa tìm được mặt bằng mới.

Sau cơn bão số 3 vừa qua, rất nhiều vị trí sân, chân tường phòng học đã xuất hiện những vết nứt kéo dài phía sau trường, sân trường, kè chắn đất phía trước sân cũng đã đổ sập, mất một phần sân trường. Đặc biệt, phía taluy sau trường xuất hiện nhiều vết sụt lớn kéo dài khiến cho cả một mảng đồi có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào.

Hiện nay, thầy và trò nhà trường đã phải sơ tán đến học nhờ tại Trường mầm non Ca Thành, cách đó khoảng 300m. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của Trường mầm non Ca Thành cũng hết sức chật chội khiến cho việc dạy, học của thầy trò nhà trường gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, thầy cô giáo phải quây bạt dựng tạm sân khấu, nhà bếp, nhà kho của trường mầm non để làm phòng học.