Gần 116.000 hành khách qua 3 bến xe lớn của Hà Nội dịp lễ Quốc khánh

(Ngày Nay) - Ngày 4/9, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh, 3 bến xe do công ty quản lý (gồm Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình) đã điều hành 10.291 lượt chuyến xe ra, vào bến, phục vụ 115.912 lượt hành khách.

Trong đó, Bến xe Giáp Bát điều hành 4.075 lượt chuyến xe, phục vụ 42.690 lượt hành khách; Bến xe Gia Lâm điều hành 2.137 lượt chuyến xe, phục vụ 13.020 lượt hành khách; Bến xe Mỹ Đình điều hành 4.079 lượt chuyến xe, phục vụ 60.202 lượt hành khách.

Cũng trong dịp nghỉ lễ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, 3 bến đã tăng cường 853 xe khách. Trong đó, Bến xe Giáp Bát tăng cường 386 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 12 xe; Bến xe Mỹ Đình tăng cường 455 xe.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ngày 31-8 là ngày cao điểm nhất của đợt cao điểm với tổng cộng 2.370 chuyến xe tại cả 3 bến xe, phục vụ 44.126 hành khách (tăng 473% so với ngày thường và tăng 106% so với cùng kỳ năm trước).

“Lượng xe và khách đi lại tăng cao, song Công ty đã chỉ đạo các bến sớm xây dựng kế hoạch phục vụ, chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế; sẵn sàng xe tăng cường trong trường hợp cần thiết. Đồng thời bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, nạn “cò khách”, hàng rong... gây mất an ninh trật tự trên bến xe… Nhờ đó đã phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động trên các bến xe” – ông Phạm Mạnh Hùng nói.