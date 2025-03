Giáo dục, xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh

(Ngày Nay) - Thời gian qua, ở tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm chết và bị thương nhiều người. Tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông rất phổ biến.

Cuối tháng 2/2025, trên tuyến Quốc lộ 7B, hai học sinh đi xe gắn máy lấn làn rồi đâm vào xe đầu kéo đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong và một em bị thương nặng.

Để phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên ở Nghệ An, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với cơ sở giáo dục, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Cụ thể, các trường học phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy định về giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; không chở quá số người quy định; không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đối với học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông, các trường cần xử lý kỷ luật nghiêm.

Các trường học đã đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm; gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, các trường học cũng duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông kiểu mẫu, phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn “xếp hàng văn minh” không gây cản trở, ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm đưa đón học sinh, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Công an tập trung kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; vi phạm các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm về phần đường, làn đường; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm…Lực lượng chức năng tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên, thiếu niên sử dụng mô tô, xe gắn máy tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đối với những trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho nhà trường, cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý, răn đe, giáo dục.