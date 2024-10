Phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2024-2025

(Ngày Nay) - Sáng 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức “Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2024 - 2025”.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu thuộc các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, 9 tháng năm 2024, toàn quốc xảy ra 17.836 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.114 người, bị thương 13.385 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.506 vụ, giảm 829 người chết, tăng 2.413 người bị thương.

Tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản, bức xúc trong dư luận xã hội. Điều đó cho thấy, tính bền vững trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam thời gian tới vẫn là một thách thức lớn đối với các cấp, ngành, đòi hỏi nỗ lực hơn nữa của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách, lâu dài về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của người có độ tuổi thanh, thiếu niên vẫn còn phổ biến...

Ông Lê Kim Thành nhấn mạnh, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xác định việc ngăn chặn thương vong do tai nạn giao thông đối với thanh, thiếu niên là một trong những mục tiêu phát triển của đất nước. Vì vậy, học sinh, sinh viên cần tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, trang bị những kiến thức, kỹ năng và các giá trị văn hóa giao thông an toàn làm hành trang cùng các em đi đến tương lai.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị, học sinh, sinh viên luôn đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đồng thời, các em chấp hành quy tắc giao thông khi đi bộ, đi xe đạp hay xe đạp điện; không lái ô tô, xe máy khi chưa có Giấy phép lái xe; lựa chọn xe buýt công cộng, tàu điện trên cao để đi học, đi chơi; chủ động xây dựng và thực hiện văn hóa giao thông, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ các em trước hiểm họa tai nạn. Học sinh, sinh viên vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông do một số em có ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông hạn chế, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, các Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tập trung thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2024 - 2025. Trong đó, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên, lồng ghép với các phong trào, hoạt động của nhà trường một cách phù hợp, hiệu quả. Ngành Giáo dục và các cơ quan liên quan, đặc biệt là cơ quan Công an phối hợp chặt chẽ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tạo tác động từ nhiều phía đối với công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Dịp này, đại diện lãnh đạo của 5 Sở Giáo dục và Đào tạo, 5 trường đại học và học viện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2024 - 2025. Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên.

Lễ phát động đã thu hút hơn 20.000 học sinh, sinh viên tham gia với nhiều hoạt động bổ ích như: diễu hành, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.