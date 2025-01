Google rót khoản đầu tư khổng lồ vào công ty đối thủ của OpenAI

Hãng Google đang thực hiện khoản đầu tư mới trị giá hơn 1 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp AI Anthropic, đối thủ cạnh tranh chính của OpenAI trong lĩnh vực mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).

Google hiện có cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào Anthropic, trong khi "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon đã tăng gấp đôi cổ phần của mình tại công ty AI này lên 8 tỷ USD vào cuối năm 2024.

Thông tin trên xuất hiện sau khi có tin Anthropic sắp huy động được 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn do Lightspeed Venture Partners dẫn đầu, định giá công ty ở mức khoảng 60 tỷ USD. Báo The Financial Times cho biết khoản đầu tư mới của Google không liên quan đến đợt tài trợ của Lightspeed.

Với doanh thu đạt khoảng 875 triệu USD/năm, Anthropic bán quyền truy cập vào các mô hình của mình trực tiếp và thông qua các dịch vụ đám mây của bên thứ 3 như Amazon Web Services. Việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn đòi hỏi phải có máy tính đắt tiền cũng như nhân tài hàng đầu.

OpenAI (được Microsoft hậu thuẫn) đã mở ra cuộc chạy đua vũ trang về AI sau khi ra mắt ChatGPT vào tháng 11/2022. Sự phổ biến ngày càng tăng của công ty và việc ra mắt sản phẩm mới đã giúp công ty này chốt được vòng gọi vốn trị giá 6,6 tỷ USD vào tháng 10/2024, có khả năng nâng định giá của công ty lên 157 tỷ USD.