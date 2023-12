Hà Nội bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngày 18/12, Công an thành phố Hà Nội mở đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024 và được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn chuẩn bị, từ ngày 1/12/2023 đến 14/12/2023, các đơn vị, lực lượng tập trung lực lượng, phương tiện, xây dựng các biện pháp, giải pháp đấu tranh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho giai đoạn tấn công. Giai đoạn tấn công, từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục tiêu, yêu cầu của đợt ra quân là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm; hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong đợt cao điểm nhằm tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2024 của Công an thành phố.

Bên cạnh đó, đợt ra quân cũng sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai gây bức xúc dư luận; điều tra, khám phá nhanh các vụ án, phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, công tác chỉ huy, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phải bảo đảm tập trung, thống nhất; phân công, phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả cao, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã cần triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên phạm vi toàn thành phố, trên từng lĩnh vực, chuyên đề…

Từ đó kịp thời tham mưu, triển khai các biện pháp, đối sách, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước. Trước mắt, cùng với các đơn vị trực thuộc Công an thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã cần tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Sáng cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cũng mở đợt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cùng cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.