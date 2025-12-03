Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

(Ngày Nay) - Hà Nội triển khai biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí, sử dụng công nghệ hiện đại và giám sát chặt chẽ hoạt động gây ô nhiễm.
Nhức nhối ô nhiễm không khí ở Hà Nội.

Trước tình hình chất lượng không khí có diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 6356/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì việc cập nhật thường xuyên thông tin về chất lượng không khí và theo dõi chỉ số VN-AQI (Chỉ số Chất lượng Không khí Việt Nam) tại các trạm quan trắc trên cổng thông tin điện tử.

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng hệ thống quan trắc từ xa như viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái (flycam), và hệ thống camera giao thông tích hợp AI để giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp trái phép.

Về công tác quản lý xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và nhà thầu, yêu cầu 100% công trường phải thực hiện biện pháp che chắn, rửa xe và phun sương giảm bụi nghiêm ngặt.

Đặc biệt, đối với các công trình quy mô lớn (trên 10.000 m2), bắt buộc phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi tự động (cảm biến, camera, AI); bổ sung vật liệu che phủ (cây xanh hoặc vật liệu chuyên dùng) cho các bề mặt đất đang thi công để ngăn phát tán bụi ra môi trường... Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ hướng dẫn các trường học hạn chế hoạt động ngoài trời cho học sinh trong những ngày chất lượng không khí ở mức “Xấu”.

Trong trường hợp ô nhiễm nghiêm trọng (chỉ số VN-AQI ≥ 301), các trường học cần xem xét tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập phù hợp. Tương tự, Sở Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm người già, trẻ em và người có bệnh hô hấp, hạn chế ra đường vào sáng sớm hoặc ban đêm khi chỉ số ô nhiễm tăng cao.

Đối với hoạt động giao thông và vệ sinh đô thị, Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện quá niên hạn, xả khói đen và xe chở vật liệu làm rơi vãi… Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường tần suất quét đường, hút bụi và ưu tiên phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính vào khung giờ thấp điểm (đêm và trước 6h sáng hàng ngày).

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã, phường giao lực lượng công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định và chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu đối với các nhà máy xi măng, luyện thép tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải; thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, phun nước dập bụi và các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác tại các khu vực chứa than, nguyên liệu, xỉ thải, các tuyến đường vận chuyển nội bộ và xung quanh nhà máy.

Đồng thời, nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn (nếu có) trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức “Rất xấu” (VN-AQI > 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN-AQI ≥ 301), các nhà máy xi măng, luyện thép cần hạn chế, tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động cho phù hợp…

