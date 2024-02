Hà Nội có trên 80% doanh nghiệp mở xưởng sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết

Số doanh nghiệp còn lại dự kiến mở xưởng làm việc từ thứ Hai, ngày 19/2 (mùng 10 Tết). Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể.

Theo các cấp Công đoàn Hà Nội, năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, giá một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá hàng tiêu dùng, thực phẩm, giá xăng dầu; nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có sự chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả của tổ chức Công đoàn, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô năm 2023 ổn định, không xảy ra hiện tượng tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể kéo dài. Đa số người lao động nhận thức đúng đắn và chia sẻ với những khó khăn, đồng hành cùng người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ những tháng cuối năm 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân viên chức, lao động. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động. Đây là giải pháp quan trọng để người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Do đó, tiền lương bình quân của người lao động năm 2023 bằng năm 2022, song tiền thưởng Tết của người lao động năm 2024 bị giảm đáng kể so với năm 2023 do tình hình sản xuất, kinh doanh ở một số doanh nghiệp khó khăn, bị thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công.

Cụ thể, năm 2023, mức lương trung bình của người lao động tại các doanh nghiệp thuộc công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước tăng 0,72% so với năm 2022; các loại hình doanh nghiệp còn lại bằng năm 2022. Về tiền thưởng, Tết Dương lịch 2024 giảm từ 16,67% đến 32,31% so với Tết 2023; thưởng Tết Nguyên đán giảm từ 1,41% đến 2,44% so với Tết Quý Mão 2023, trong đó mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ.

Cũng theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Thành ủy Hà Nội, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo Công đoàn các cấp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn như: Tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ"; "Chợ Tết Công đoàn"; "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024"; thăm, tặng quà, hỗ trợ, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Qua đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ, tặng quà cho hơn 513.000 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 188 tỷ đồng. Riêng cấp thành phố đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho hơn 44.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Trong dịp Tết, có 372 công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết (thuộc địa bàn các quận, huyện: Long Biên, Hoàng Mai, Gia Lâm, Mê Linh….). Các Liên đoàn Lao động quận, huyện đã tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân lao động với mức 1 triệu đồng/người.