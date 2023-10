Hà Nội: Quyết liệt xử lý các cơ sở núp bóng hàng quán để kinh doanh 'bóng cười'

Theo đó, ngày 11/10/2023, trình bày dự thảo báo cáo (tóm tắt) tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiến nghị bổ sung, đưa vào báo cáo việc “điều tra, xử lý nghiêm và phòng ngừa về bắt cóc trẻ em có chiều hướng gia tăng thời gian qua”; về lừa đảo trên mạng xã hội phổ biến, đề nghị có giải pháp ngăn chặn; đặc biệt, với tình trạng giới trẻ sử dụng ma tuý tổng hợp- bóng cười, bà Nga đề nghị “nên quy định cấm bóng cười và thuốc lá điện tử”.

Là một loại bóng được bơm khí N2O - loại khí không màu, không mùi, có tính chất ức chế thần kinh, khiến người sử dụng có cảm giác hưng phấn, thích cười và ảo giác thoáng qua; “bóng cười” hiện nay được giới trẻ sử dụng như một chất xúc tác cho các cuộc vui ở nhiều quán bar, nhà hàng, quán cà phê có sử dụng nhạc… Bên cạnh đó, cũng vì “mờ mắt” trước nguồn lợi nhuận lớn mà “bóng cười” mang lại nên tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT này, “bóng cười” vẫn được bán tràn lan, bất chấp hệ lụy.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhờ có sự vào cuộc kiểm tra, xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng các quận, huyện; trong đó nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân trong phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy và “bóng cười”; tình trạng buôn bán “bóng cười” đã và đang được kiềm chế; qua đó góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Mặc dù vậy, vẫn tồn tại nhiều cơ sở lén lút kinh doanh “bóng cười”, sử dụng nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Điển hình tại địa bàn quận Hoàn Kiếm - nơi có mật độ các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar, nhà hàng, quán cà phê có sử dụng nhạc… khá dày đặc, nhiều cơ sở vẫn bất chấp các quy định của pháp luật và sự kiểm tra, xử lý gắt gao của cơ quan chức năng để kinh doanh “bóng cười” nhằm thu lợi bất chính.

Từ phản ánh của người dân và qua quá trình ghi nhận thực tế, PV Ngày Nay ghi nhận được việc cơ sở kinh doanh có tên Nhích Beer (915 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có tồn tại tình trạng kinh doanh “bóng cười” và hoạt động quá giờ quy định.

Vốn là một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, bằng những thủ đoạn tinh vi như đóng kín cửa chính và bố trí lực lượng “chim mồi” làm nhiệm vụ đưa đón khách cũng như cảnh giới khi có sự kiểm tra của lực lượng chức năng; những người đứng đầu Nhích Beer đã “hô biến” nhà hàng này trở thành tụ điểm nhậu nhét và hút “bóng cười” thoả thích cho các “dân chơi” ngay giữa lòng Hà Nội.

Trong vai khách hàng, PV Ngày Nay có mặt tại Nhích Beer vào một ngày trung tuần tháng 10/2023. Nhìn bên ngoài, Nhích Beer trông giống như một nhà hàng ăn uống bình thường, tuy nhiên đến khoảng 22h30, quán này sẽ cho nhân viên đóng kín cửa ra vào, sau đó bố trí DJ chơi nhạc mạnh cùng những màn biểu diễn nhảy nhót, uốn éo phản cảm của các vũ công trong trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Từ thời điểm này, khí N2O được quán Nhích Beer bơm vào những quả bóng lớn màu đen để phục vụ khách hàng. Theo khảo sát, một quả “bóng cười” được cơ sở này bán ra với giá từ 125-150 nghìn đồng/quả. Với số lượng “bóng cười” bán ra mỗi đêm có thể lên lên tới hàng nghìn quả; nhẩm một phép tính đơn giản, nguồn lợi bất chính thu về từ hoạt động kinh doanh “bóng cười” trái phép tại Nhích Beer mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ sở này nằm cách UBND phường Chương Dương chỉ khoảng vài chục mét, tuy nhiên nhờ vào việc sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, vì vậy mà trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an phường sở tại chưa phát hiện được sai phạm, dẫn tới chưa có kế hoạch kiểm tra, xử lý triệt để.

Và dù các hoạt động bán “bóng cười”, hoạt động quá giờ quy định của Nhích Beer theo phản ánh là đã diễn ra ngang nhiên từ lâu, thế nhưng sự vào cuộc của cơ quan chức năng sở tại dường như chưa thực sự quyết liệt, dẫn tới nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với PV Ngày Nay, lãnh đạo UBND phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngày 13/10/2023, sau khi có thông tin từ báo chí, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Chương Dương đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Nhích Beer - 915 Hồng Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 02 bình khí (nghi là khí N2O); đồng thời phát hiện và lập biên bản đề xuất Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính về hàng loạt sai phạm khác với mức phạt tổng cộng 65 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND phường Chương Dương khẳng định, quan điểm của phường là kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm; đề xuất thu hồi giấy phép đối với cơ sở vi phạm nhiều lần. UBND phường thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu làm cam kết cũng như thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!