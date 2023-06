Hà Nội tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh thi vào lớp 10

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm 2023 Vũ Thu Hà đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức); Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh (quận Ba Đình).

Tại từng điểm thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn nơi bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện hỗ trợ thí sinh; đồng thời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh...

Trực tiếp kiểm tra công tác bảo mật đề thi, bài thi, y tế, an ninh an toàn... tại các điểm thi, bà Vũ Thu Hà đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các địa phương và các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Nhấn mạnh yêu cầu an toàn, nghiêm túc của kỳ thi, bà Vũ Thu Hà đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhắc nhở các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất, nhất là phòng, tủ đựng đề thi và bài làm của thí sinh để bảo đảm an toàn và bảo mật; đồng thời tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị duy trì lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất thường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà lưu ý các điểm thi cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên và thí sinh, đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi, thực hiện nghiêm túc và không được chủ quan. Các cán bộ, giáo viên cần tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài.

Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức), lãnh đạo điểm thi cho biết, điểm thi có 17 phòng thi với 386 thí sinh, 62 cán bộ coi thi. Tại thời điểm kiểm tra, các điều kiện về cơ sở vật chất của điểm thi đầy đủ, bảo đảm an toàn. Cơ quan chức năng đã rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và không để xảy ra hiện tượng mất điện.

Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh huyện Hoài Đức đã bố trí điểm chờ cho phụ huynh tại Trường Mầm non xã Sơn Đồng. Lãnh đạo và cán bộ coi thi, cán bộ giám sát của các điểm thi đã được lực lượng Công an phổ biến, hướng dẫn kỹ về việc nhận diện và phòng, chống thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận trong kỳ thi.

Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) có 22 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 525 thí sinh. Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Mai Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Trưởng điểm thi này, tất cả phòng thi, các điều kiện phục vụ thí sinh đã được kiểm tra nhiều lần về mọi mặt, bảo đảm không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức thi.

Điểm thi Trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh là một trong 7 điểm thi của quận Ba Đình trong Kỳ tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024. Bà Đinh Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy, Trưởng điểm thi báo cáo, 27 phòng thi đều đáp ứng các điều kiện quy định. Gần 600 thí sinh đã được học quy chế và nhắc nhở kỹ về trách nhiệm thí sinh cũng như danh mục các vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Sáng 10/6, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi đầu tiên của kỳ thi - môn Ngữ văn, chiều 10/6 là môn Ngoại ngữ và sáng 11/6 là môn Toán.