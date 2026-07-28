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Hà Nội và Rome ký Tuyên bố chung tăng cường hợp tác toàn diện

Mai Phương In bài viết
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(Ngày Nay) - Tại Rome, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Italy, ngày 27/7 theo giờ địa phương, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Rome nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô.
Hà Nội và Rome ký Tuyên bố chung tăng cường hợp tác toàn diện

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Italy nói chung và hợp tác giữa Hà Nội và Rome nói riêng; khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng thành phố Rome Svetlana Celli đã ký Tuyên bố chung giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Rome, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai thủ đô trong thời gian tới.

Tuyên bố chung có thời hạn 2 năm, tập trung vào 6 lĩnh vực ưu tiên, gồm quản lý và tái tạo đô thị; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giáo dục và văn hóa; phát triển xã hội; hội nhập và đổi mới; kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị các công trình kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa gắn với tái thiết và phát triển đô thị. Đây là một trong những nội dung hợp tác thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới, đồng thời tạo điều kiện để thủ đô học hỏi kinh nghiệm của Italy trong bảo tồn các đô thị lịch sử, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ di sản với phát triển đô thị bền vững.

Mai Phương
Hà Nội Rome Italy Tuyên bố chung tăng cường hợp tác toàn diện

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