Hành trình 31 năm Vinataxi- giữ vững thương hiệu vàng

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm; Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.