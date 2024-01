Hé lộ show diễn trị giá hàng nghìn tỷ đồng sắp ra mắt tại Phú Quốc

Được sản xuất bởi ECA2, nhà sáng tạo các show diễn đa phương tiện nổi tiếng nhất thế giới tại Pháp, Nụ hôn của biển cả - Kiss Of The Sea sẽ là show diễn đáng mong chờ nhất tháng 1 này, khi kết hợp giữa công nghệ đa phương tiện và màn trình diễn đỉnh cao của 50 diễn viên quốc tế cùng pháo hoa hàng đêm.

Show diễn mang tầm quốc tế mới tại Phú Quốc

Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea là sản phẩm du lịch thứ 4 liên tiếp được Sun Group bổ sung vào tổ hợp giải trí tại Thị trấn Hoàng Hôn trong mùa lễ hội năm nay. Đây cũng là “đứa con tinh thần” tiếp theo của ECA2, công ty sản xuất các show trình diễn đa trải nghiệm nổi tiếng nhất thế giới có trụ sở tại Pháp. Trong 30 năm thành lập, ECA2 đã sản xuất hơn 60 chương trình biểu diễn ở 17 quốc gia trên thế giới, nhiều trong số đó đã trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho các điểm đến như show Wings Of Time, Singapore thu hút hơn 1 triệu khách mỗi năm hay Fountain of Dreams được mệnh danh là một trong những điểm đến đáng ghé thăm nhất tại Vũ Di Sơn, Trung Quốc.

Được đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, show diễn này sở hữu công nghệ tân tiến và quy mô lớn hàng đầu thế giới. Đó là màn chiếu nước biển hơn 1.000m2 giúp Nụ hôn của biển cả xác lập danh hiệu “Nhà hát trên biển có quy mô lớn nhất lịch sử” hay sân khấu có 3 vòm chiếu liên tiếp và 300 thiết bị được dùng để thiết lập đa hiệu ứng ánh sáng, lửa, nước, laser, pháo hoa…

Phó Chủ tịch vận hành của ECA2, bà Julie Cugurno cho biết: “Đây sẽ là show trình diễn đa phương tiện ngoài trời lớn nhất thế giới và có một không hai. Ở đây có màn hình nước biển lớn nhất thế giới cùng các thiết bị hiệu ứng hàng đầu và cả những nghệ sĩ từ nhiều quốc gia, mang đến những góc nhìn nhiều cảm xúc khác. Chúng tôi tin rằng mình đã mang đến một show trình diễn hoành tráng, đặc sắc mang tầm quốc tế mới tại Phú Quốc”.

Show trình diễn đa trải nghiệm, đa cảm xúc

Nụ hôn của biển cả là sự kết hợp công nghệ trình diễn đa phương tiện, màn biểu diễn của 50 nghệ sĩ quốc tế và bắn pháo hoa hàng đêm, hứa hẹn trở thành một trong những show diễn ngoài trời đáng mong đợi nhất khi đến Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Có tới 8 công nghệ và nghệ thuật trình diễn được sử dụng trong Nụ hôn của biển cả là lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa và cuối cùng là biểu diễn nghệ thuật của các diễn viên quốc tế. Được trang bị 3 vòm chiếu liên tiếp, màn nước biển lớn nhất châu Á, kết hợp cùng không gian khoáng đạt và âm thanh sống động của vùng biển Phú Quốc, sân khấu của show diễn không có giới hạn và không có ranh giới với khán đài. Mỗi khán giả xem show cũng chính là một nhân vật tham gia vào chuyến du ngoạn trong dải ngân hà vừa lãng mạn, nhưng cũng đầy kịch tính, ở đó, họ cần sẵn sàng để cảm nhận sức nóng của “dung nham”, bị ướt sau mỗi vụ nổ nước, rồi vỡ òa hạnh phúc khi các nhân vật chiến thắng cái ác trong màn pháo hoa rợp trời.

Nếu công nghệ mang đến sự choáng ngợp, thì các nghệ sĩ sẽ đóng vai trò làm gia tăng cảm xúc. 50 nghệ sĩ trong trang phục và đạo cụ phát sáng sẽ xuất hiện đầy bất ngờ từ sân khấu nước biển, mang đến các kỹ thuật múa ballet, bật nhảy, nhào lộn, cà kheo… ngoạn mục và đẹp mắt. Đặc biệt trong 5 màn biểu diễn, trang phục, lớp trang điểm đến trang phục và vũ đạo của họ được biến hóa đa dạng, nhằm thể hiện những sắc thái và cảm xúc khác nhau. Có khi họ mô phỏng những chuyển động huyền ảo của các hành tinh giữa dải ngân hà, cũng có khi là sự kịch tính khi cái ác xuất hiện…

Giám đốc sáng tạo show của ECA2 chia sẻ: “Nụ hôn của biển cả là sự kết hợp đặc sắc giữa hiệu ứng đa phương tiện và màn trình diễn của nghệ sĩ. Đặc biệt ở mỗi phân cảnh thực sự khác nhau về không gian, âm nhạc và hiệu ứng. Ý tưởng của show diễn là cuộc du hành qua các chiều không gian, ở đó có chất thơ, chuyện tình lãng mạn và tất nhiên không thể thiếu các phân cảnh hành động và sự hồi hộp trước khi khán giả có thể đến với một cái kết đẹp”.

Sự kết hợp độc đáo giữa viễn tưởng và văn hóa bản địa

Nụ hôn của biển cả mang cốt truyện giả tưởng, kể về chuyện tình của chàng trai Phú Quốc và vệ binh bất ngờ đến trái đất thông qua hố đen vũ trụ. Sức mạnh của tình yêu và sự đoàn kết đã giúp các nhân vật chính chiến thắng thế lực đen tối đang đe dọa đến an nguy của trái đất và ngân hà. Là show diễn của trí tưởng tượng và công nghệ hiện đại, song Nụ hôn của biển cả cũng ẩn chứa những mật mã điểm văn hóa Việt từ hiệu ứng đến nội dung.

Du khách tinh ý sẽ nhận ra tên gọi, cách xây dựng hình tượng của các nhân vật được lấy từ thuyết ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và yếu tố Thổ chính là vùng đất Phú Quốc. Nghệ thuật múa rối bóng Việt Nam cũng xuất hiện khéo léo trong tạo hình của các nhân vật và bối cảnh được lấy cảm hứng từ chính phong cảnh Việt Nam. Trong câu chuyện của Nụ hôn của biển cả, cây cầu kết nối giữa trái đất và không gian sẽ còn mãi tồn tại ở đâu đó trong hệ ngân hà. Cách dẫn chuyện khéo léo cũng lý giải sự ra đời của Cầu Hôn, biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết.

Không chỉ ngợi ca tình yêu vĩnh cửu, show diễn Nụ hôn của biển cả còn gửi gắm cả những giá trị nhân văn về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những loài động vật hoang dã trong tự nhiên trước nguy cơ tuyệt chủng. Du khách sẽ được gặp gỡ nhân vật chú chó Phú Quốc hay bò biển – loài động vật đang ở mức đe dọa cực kỳ nguy cấp.

Công nghệ hiện đại, màn trình diễn mãn nhãn của dàn nghệ sĩ tài năng, kết hợp hài hòa cùng những giá trị văn hóa bản địa, show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea hứa hẹn sẽ trở thành một “siêu phẩm” đáng mong chờ bậc nhất của Phú Quốc trong năm mới 2024.