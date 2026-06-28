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HMK Eyewear và Disney: Cột mốc mới của ngành kính mắt Việt Nam

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối ngày 26/06/2026, HMK Eyewear chính thức ra mắt BST Mickey Motion lấy cảm hứng từ Mickey & Friends. Sự kiện đánh dấu việc thương hiệu kính mắt đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với Disney. Đây là một sự kiện thu hút loạt gương mặt nổi bật của showbiz Việt: Ca sĩ Isaac, Hoa hậu Tiểu Vy (đại sứ thương hiệu của BST), Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, diễn viên cùng nhiều khách mời khác.
HMK Eyewear và Disney: Cột mốc mới của ngành kính mắt Việt Nam

Là đại sứ thương hiệu chính thức của BST Mickey Motion, Tiểu Vy không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà còn là người đồng hành xuyên suốt hành trình xây dựng hình ảnh. Tại sự kiện, cô chia sẻ cởi mở về quá trình gắn bó với BST mới nhất của HMK Eyewear: "Sau cả quá trình đồng hành, Vy mới thấy mình đã hiểu hơn câu chuyện của BST. Vy nhận ra Mickey không chỉ là một nhân vật gắn liền với tuổi thơ, mà còn là biểu tượng của sự vui vẻ và năng lượng tích cực. Khi điều đó được kết hợp với những thiết kế rất hiện đại của HMK Eyewear, Vy thấy khá giống tinh thần mà Vy luôn muốn mang đến cho mọi người, là sự trẻ trung, tích cực và luôn sẵn sàng làm mới bản thân."

Tiểu Vy cũng dành nhiều lời khen cho cách HMK Eyewear xử lý yếu tố thiết kế trong BST lần này: "Điều khiến Vy ấn tượng nhất là cách HMK đã đưa hình ảnh Mickey vào thiết kế một cách rất hiện đại và tinh tế. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại tạo điểm nhấn thú vị, vừa giữ được tinh thần biểu tượng của Mickey, vừa mang hơi thở thời trang đương đại. Chính sự cân bằng giữa nét vui tươi và tính ứng dụng khiến Vy muốn ngắm kỹ hơn và càng sử dụng càng thấy thú vị."

HMK Eyewear và Disney: Cột mốc mới của ngành kính mắt Việt Nam ảnh 1

Không xa lạ gì với HMK Eyewear, Isaac từng là đại sứ thương hiệu trong BST The Rock trước đó. Lần này trở lại với tư cách khách mời, nam ca sĩ không giấu được sự gắn bó thực sự với thương hiệu: "Isaac cảm thấy vinh hạnh khi trước kia cũng từng được hợp tác với HMK Eyewear với vai trò đại sứ của BST. Đây là một brand kính mắt mà Isaac yêu thích, bởi lẽ bản thân mình là một người trực tiếp sử dụng và là người rất yêu kính mắt."

Sự trở lại của Isaac tại sự kiện Mickey Motion đánh dấu thương hiệu kính mắt đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với Disney, không chỉ là khoảnh khắc hội ngộ mà còn ngầm xác nhận sức hút bền vững của HMK Eyewear trong cộng đồng showbiz Việt.

Hoa hậu Lương Thùy Linh mang đến sự kiện một góc nhìn tinh tế và có chiều sâu hơn khi đọc BST Mickey Motion dưới lăng kính thời trang:

"Với Linh, BST Mickey Motion của HMK Eyewear hợp tác với Disney không đơn thuần là câu chuyện về một nhân vật hoạt hình quen thuộc, mà là cách chúng ta định nghĩa lại sự 'hoài niệm' dưới lăng kính hiện đại. Đó là sự giao thoa giữa nét rực rỡ, tinh nghịch tuổi thơ và tư duy thời trang sắc sảo, có gu của người trẻ bản lĩnh."

HMK Eyewear và Disney: Cột mốc mới của ngành kính mắt Việt Nam ảnh 2

Cô cũng chỉ ra hai yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của BST: tinh thần tự do, không khuôn mẫu và tính thời trang ứng dụng cao, đủ để cân mọi outfit. Đây chính là điểm khiến Mickey Motion vượt ra ngoài giới hạn của một collab thông thường, chạm đến cả những người vốn không phải fan Disney.

Xuất hiện tại sự kiện còn có 1 cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian vừa qua – diễn viên Trần Ngọc Vàng. Anh đến sự kiện với sự tò mò của một người quan sát nhạy bén. Anh chia sẻ rằng chính cách thương hiệu kể chuyện là điều đầu tiên thu hút anh:

"Đây là một sự kết hợp thú vị giữa thời trang và văn hoá đại chúng. Khi nhận được lời mời tham gia sự kiện, Vàng rất tò mò xem cách thương hiệu này kể chuyện với một góc nhìn hiện đại sẽ như thế nào. HMK Eyewear đã cài cắm thông điệp của BST mới lần này rất tinh tế và lần hợp tác lần này cũng giúp cho Vàng có một góc nhìn mới về phụ kiện. Mắt kính không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn định hình được phong cách cá nhân của mình."

Với nhiều thế hệ, Mickey & Friends không chỉ là những nhân vật hoạt hình quen thuộc mà còn là một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu. Cho đến hôm nay, những nhân vật biểu tượng này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và kết nối hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thông qua Mickey Motion Collection, HMK Eyewear mong muốn tái hiện nguồn năng lượng tích cực, tinh thần năng động và khả năng thể hiện cá tính đặc trưng của Mickey & Friends qua ngôn ngữ thiết kế kính mắt hiện đại. BST mang đến đa dạng kiểu dáng dành cho cả nam và nữ từ những thiết kế tối giản, thanh lịch đến các mẫu kính nổi bật mang đậm dấu ấn cá nhân. Những chi tiết lấy cảm hứng từ Mickey & Friends được lồng ghép tinh tế trên gọng kính, càng kính và phụ kiện đi kèm, tạo nên sự cân bằng giữa giá trị thời trang và tính sưu tầm độc đáo.

HMK Eyewear và Disney: Cột mốc mới của ngành kính mắt Việt Nam ảnh 3

“Mickey Motion Collection không chỉ là một bộ sưu tập mới mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu của HMK Eyewear. Chúng tôi tự hào là thương hiệu kính mắt Việt đầu tiên hợp tác cùng với Disney. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm giàu giá trị thiết kế, đồng thời tạo nên sự kết nối cảm xúc với khách hàng thông qua những nhân vật Disney được yêu mến trên toàn cầu." đại diện HMK Eyewear chia sẻ tại sự kiện.

Về HMK EYEWEAR

HMK Eyewear là thương hiệu kính mắt thời trang sở hữu hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, cung cấp đa dạng các dòng kính thuốc, kính mát và phụ kiện quang học dành cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Thông qua việc kết hợp giữa thiết kế, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, HMK Eyewear không ngừng đổi mới để mang đến những bộ sưu tập vừa có tính ứng dụng cao, vừa bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế.

PV
HMK Eyewear Disney kính mắt BST Mickey Motion

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