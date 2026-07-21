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Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng​

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 21/7/2026 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Tại Nghị quyết, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng và nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng trình.
Hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng​

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Chính phủ, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định.

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn; chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Việc xây dựng, ban hành dự án Luật nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

PV
9 luật quân sự quốc phòng​ dự án Luật sửa đổi Bộ Quốc phòng

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