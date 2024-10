Hội thảo Lý luận lần thứ 4 giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp

(Ngày Nay) - Chiều 29/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đồng chí Fabien Roussel, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp đã đồng chủ trì Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa hai Đảng với chủ đề "An ninh con người trong bối cảnh thế giới thay đổi và thực tiễn chính sách ứng phó của Việt Nam và Pháp".

Hội thảo lý luận, được tổ chức 3 năm 1 lần kể từ năm 2012, là một trong nhiều hoạt động hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp, là dịp để hai Đảng chia sẻ các nội dung lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Đảng. Hội thảo lần thứ 4 diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Pháp mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tháng 10 vừa qua, hợp tác giữa hai Đảng tiếp tục phát triển tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.

Chủ đề của Hội thảo về an ninh con người và bảo đảm an ninh con người đang nhận được quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nhân loại phải ứng phó với nhiều thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thảo lý luận là hoạt động có ý nghĩa chính trị và khoa học quan trọng để hai Đảng chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh con người. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng phát huy và đề cao nhân tố con người, đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, không ngừng bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh con người và triển khai thực hiện trong thực tiễn nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của con người và bền vững của xã hội, đem lại những kết quả được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong nhiều năm qua.

Bí thư toàn quốc Fabien Roussel khẳng định quan hệ đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của lịch sử gắn bó lâu dài, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng kể từ khi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tours năm 1920; nhất trí cơ chế Hội thảo lý luận là điều kiện để hai Đảng trao đổi quan điểm và giải pháp trước những thách thức lớn của thời đại. Với vai trò là điểm tựa cho sự thống nhất và đoàn kết của cánh tả và các lực lượng tiến bộ tại Pháp, Đảng Cộng sản Pháp luôn ủng hộ mọi nỗ lực, sáng kiến để phát triển và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp vì lợi ích chung của hai dân tộc.

Các tham luận của đại biểu hai Đảng đã tập trung phân tích tình hình thế giới và khu vực tác động đến an ninh con người, trao đổi, làm rõ các nội hàm của "an ninh con người" từ cách tiếp cận của hai phía. Hai bên cũng chia sẻ đánh giá, quan điểm của mỗi Đảng từ góc độ nghiên cứu lý luận và từ kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam và Pháp; đề xuất một số hướng nghiên cứu và hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới nhằm bảo đảm an ninh con người nói riêng và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp nói chung. Các phiên thảo luận diễn ra cởi mở, thiết thực, được cả hai bên đánh giá cao.