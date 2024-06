Hướng dẫn nâng cao phòng cháy đối với công trình hiện hữu

(Ngày Nay) - Ngày 15/6, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các địa phương liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/6 và hai ngày cuối tuần, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.