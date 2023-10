Kenny G biểu diễn trong dự án âm nhạc quốc tế do Báo Nhân Dân khởi xướng

Đây là hoạt động mở màn cho “Good Morning Vietnam” - một dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi lễ công bố chính thức cho sự kiện “Kenny G live in Vietnam” do Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam tổ chức tại Hà Nội chiều 9/10.

Theo Ban Tổ chức, dự án âm nhạc “Good morning Vietnam” dự kiến sẽ được tổ chức thường niên không chỉ lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì. “Kenny G live in Vietnam” là chương trình mở màn, sẽ diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sỹ tại các sân khấu lớn trên thế giới. Ông cùng ban nhạc đồng hành sẽ trình diễn trực tiếp toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt sự nghiệp như: “Going home”, “Havana”, “Romeo & Juliet”, “My heart will go on”...

Nghệ sỹ saxophone Kenny G, với lời mời của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam đã bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa nhân văn của chương trình. Đây là lần đầu tiên nghệ sỹ biểu diễn cho một chương trình vì cộng đồng lớn như vậy.

Tại cuộc họp báo, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, những năm qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn và hoạt động thiện nguyện hướng tới các gia đình thương binh - liệt sỹ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp nối tinh thần cống hiến vì cộng đồng, Báo Nhân Dân mong muốn mở rộng quy mô và mang đến màu sắc tươi mới, mời gọi các nghệ sỹ nổi tiếng quốc tế cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc Sản xuất chia sẻ: Là nhà sản xuất âm nhạc quốc tế, IB Group đã đưa rất nhiều nghệ sỹ huyền thoại thế giới về Việt Nam biểu diễn như Modern Talking, Boney M… Tuy vậy, chương trình tới đây sẽ gắn nghệ thuật với hoạt động vì cộng đồng của Báo Nhân Dân. Đây sẽ là tiền đề cho Báo Nhân Dân và IB Group tiếp tục đưa thêm nhiều ngôi sao thế giới về Việt Nam, góp phần vào các hoạt động vì cộng đồng...

Kenny G tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, là nhà soạn nhạc, nhà sản xuất, huyền thoại saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời. Trong suốt hơn 30 năm, Kenny G đã có tới hơn 75 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới, trở thành một trong những nghệ sỹ có đĩa nhạc ăn khách nhất mọi thời đại. Ông đã hợp tác với rất nhiều nghệ sỹ tên tuổi trên khắp thế giới.

Ông từng giành giải Grammy năm 1994 với tác phẩm “Forever in love” và là nghệ sỹ nhạc khí duy nhất giành được giải thưởng này. Tên ông được ghi danh trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood; Kenny G là nghệ sỹ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây...

Với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của ông đã đi sâu vào tiềm thức, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990.

Kenny G từng tâm sự rằng ngoài âm nhạc ông còn có những đam mê khác như chơi golf, lái máy bay. Ông gắn bó với cây kèn saxophone như người tình, tri kỷ. Dù đã có rất nhiều đĩa bán chạy nhưng ông đặc biệt thích chơi trực tiếp bởi mỗi lần lên sân khấu với ông ''đều như là lần đầu tiên''.