Khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 6 triệu lượt người

(Ngày Nay) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/4, trong tháng 4/2024, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.