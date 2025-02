Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

(Ngày Nay) - Ngày 1/2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh, các trường đại học, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc trong 24 giờ qua và tổng hợp sơ bộ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho thấy, số ca khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024; khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ cũng giảm.

(Ngày Nay) - Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nền tảng tạo nên thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc, hỗ trợ tích cực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, là cơ sở, điều kiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.