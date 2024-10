Khai mạc Liên hoan phim quốc tế lớn nhất châu Á

Đây là lần đầu tiên một tựa phim phát trên nền tảng nội dung kỹ thuật số trực tuyến (OTT) mở màn Liên hoan phim (LHP) quốc tế lớn nhất châu Á.

Lấy bối cảnh triều đại Joseon (1392-1910), bộ phim gốc Hàn Quốc "Uprising" kể về câu chuyện của 2 người đàn ông lớn lên cùng nhau, một là chủ nhân (do diễn viên Park Jeong-min thủ vai), hai là người hầu (do minh tinh Gang Dong-won đóng). Đạo diễn Park Chan-wook là nhà sản xuất và biên kịch của bộ phim này.

Ban tổ chức LHP nhấn mạnh sự hài hước bất ngờ, những cuộc đối đầu căng thẳng cũng như cốt truyện hấp dẫn là những yếu tố chính giúp bộ phim được lựa chọn mở màn LHP. Cũng theo ban tổ chức, lựa chọn này phản ánh nỗ lực của LHP nhằm nắm bắt những thay đổi đáng kể đối với ngành điện ảnh toàn cầu trong bối cảnh nở rộ các nền tảng phát trực tuyến và các kênh phân phối mở rộng. Với nỗ lực đó, có 9 tựa phim lớn từ các nền tảng OTT góp mặt tại LHP năm nay.

Theo kế hoạch, BIFF diễn ra tới ngày 11/10. LHP sẽ trình chiếu 224 phim của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng khoảng 8% so với 209 phim trong năm ngoái. Việc mở rộng danh sách diễn ra bất chấp những khó khăn về mặt quản lý mà LHP lớn nhất châu Á phải đối mặt, trong đó có việc cắt giảm tài trợ và vị trí Giám đốc LHP vẫn còn bỏ trống.

Tổng cộng có 10 bộ phim đang cạnh tranh cho Giải thưởng New Currents, vinh danh 2 phim truyện hay nhất của các đạo diễn châu Á lần đầu hoặc lần thứ hai. Trong số các ứng cử viên này có "Abel" của đạo diễn Elzat Eskendir và "Tale of the Land" của đạo diễn Loeloe Hendra.

Đạo diễn người Nhật Kiyoshi Kurosawa được vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm. Ông nổi tiếng với những bộ phim như "Cure" (1997), "Pulse" (2001). Tại BIFF, 2 bộ phim mới nhất của ông "Serpent's Path" và "Cloud" sẽ được trình chiếu.

Phần "Tiêu điểm đặc biệt" sẽ trình chiếu 8 bộ phim của đạo diễn Miguel Gomes, người đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay với bộ phim "Grand Tour". Tại phần này, ban tổ chức cũng sẽ trình chiếu 6 tác phẩm để tưởng nhớ và vinh danh cố diễn viên Lee Sun-kyun (từng thủ vai trong phim "Parasite" - tựa phim Việt: "Ký sinh trùng"), người đã qua đời cuối năm ngoái. Trong số đó có một tập phim trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "My Mister" ("Ông Chú của tôi").

Trong phần "Biểu tượng", ban tổ chức sẽ trình chiếu "Anora" của đạo diễn Sean Baker. Bộ phim đã giành giải Cành cọ vàng tại Cannes năm nay, trở thành bộ phim Mỹ đầu tiên làm được điều này kể từ "The Tree of Life" năm 2011.

Ngoài ra, LHP còn giới thiệu Giải thưởng Khán giả Phim tài liệu mới để ghi nhận những bộ phim tài liệu châu Á xuất sắc. Giải thưởng sẽ được xác định theo xếp hạng bình chọn của khán giả.

BIFF sẽ khép lại với "Spirit World" của đạo diễn người Singapore Eric Khoo. Bộ phim kể về nữ ca sĩ người Pháp Claire, người thấy mình ở thế giới bên kia sau khi đột ngột qua đời trong chuyến lưu diễn ở Nhật Bản.