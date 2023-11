Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IV-2023

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, nhấn mạnh chương trình nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, hướng tới công tác bảo tồn bền vững và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Việt Nam, là dịp để các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng những loại hình di sản văn hóa khác được giới thiệu và trình diễn đến với công chúng, cộng đồng trong và ngoài nước, bạn bè và du khách quốc tế đến Hà Nội.

Chương trình mang đến cho công chúng những trải nghiệm đặc biệt, các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, mang âm hưởng “ngàn xưa vọng lại” cùng với sự xuất hiện của các nghệ nhân nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật dân gian.

Ngày hội diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11, là hoạt động hưởng ứng “Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 2023”.

Tại Ngày hội, người dân Thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước được thưởng lãm và trải nghiệm những loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của Việt Nam như: Hát Then, hát Văn, Bài Chòi, Quan họ Bắc Ninh, hát Chèo, Ví Dặm, Ca Trù, hát Xẩm, Trống Hội… các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như kéo co, đẩy gậy, vượt cầu khỉ, nặn tò he cũng như khu vực triển lãm thư pháp.

Bên cạnh đó, Ngày hội cũng nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch, liên kết phát triển du lịch di sản bền vững giữa các vùng miền...; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trước đó, Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần I, II, III diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long đã để lại những dấu ấn nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục biểu diễn, thực hành những loại hình di sản văn hóa dân tộc.