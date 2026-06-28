Khai mạc Xưởng kịch bản DANAFF IV - Bệ phóng cho các dự án phim Việt

Đây là hoạt động mới, đồng thời cũng là hạng mục được đầu tư công phu nhất của chương trình, dành riêng cho các dự án phim Việt Nam thuộc nhiều thể loại. Năm nay, 8 kịch bản được lựa chọn sẽ trải qua 8 ngày làm việc chuyên sâu cùng đội ngũ mentor quốc tế trước khi bước vào phiên thuyết trình và kết nối tại Project Market.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, khẳng định Xưởng kịch bản là nỗ lực cụ thể nhằm nâng cao chất lượng kịch bản gốc của điện ảnh Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối để những câu chuyện Việt tiếp cận khán giả quốc tế. Theo bà, dù năng lực sản xuất và trình độ kỹ thuật của điện ảnh Việt đã cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây, yếu tố quyết định để phim Việt vươn ra khu vực và thế giới vẫn là chất lượng kịch bản cùng nghệ thuật kể chuyện.

Ở góc độ đối tác quốc tế, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Boucher cho rằng giai đoạn phát triển dự án ban đầu tuy ít được chú ý nhưng lại giữ vai trò then chốt đối với hành trình của một bộ phim. Ông khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Pháp thông qua chuỗi hoạt động kéo dài từ Việt Nam đến Thái Lan và Paris, nhằm hỗ trợ các tài năng khu vực phát triển những tác phẩm có sức sống bền vững.

Là người trực tiếp tham gia tổ chức DANAFF Talents từ những mùa đầu tiên, nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc cho biết đây là lần đầu tiên một liên hoan phim tại Việt Nam xây dựng Xưởng kịch bản với quy mô và phương thức tổ chức bài bản như vậy. Theo bà, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng ở việc phát hiện tài năng mà còn đồng hành cùng các dự án để phát triển thành những phiên bản hoàn thiện hơn, đủ khả năng bước vào giai đoạn sản xuất.

“Qua những buổi làm việc rất tận tình của các cố vấn quốc tế, chúng tôi hy vọng các kịch bản sẽ được cải thiện, để những câu chuyện Việt Nam có thể cất lên tiếng nói gần hơn với điện ảnh thế giới”, bà Ngọc chia sẻ.

Bà cũng nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn không nằm ở việc dự án "tốt" hay "kém", mà ở việc dự án đang ở đúng giai đoạn để có thể tiếp thu góp ý và tiếp tục phát triển. Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia đồng thời của biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất ngay từ đầu, qua đó đưa tư duy sản xuất vào quá trình phát triển kịch bản từ sớm.

Theo bà, sự đa dạng về thể loại của các dự án năm nay, từ phim lịch sử, tội phạm đến sinh tồn, cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh diện mạo ngày càng phong phú của điện ảnh Việt Nam đương đại.

Từ góc nhìn của người tham gia, đạo diễn Chung Chí Công, hiện đang rất thành công với bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cho biết đây là lần thứ hai anh góp mặt trong chương trình. Anh đánh giá cao cách Ban tổ chức lựa chọn mentor phù hợp với từng dự án, giúp mỗi ê kíp nhận được những góp ý sát với nhu cầu phát triển của mình.

“Mentor của tôi, một nhà sản xuất phim người Mỹ, cũng là người rất thích thể loại mà tôi đang làm. Sự phù hợp này mang đến những đóng góp mang tính tổng thể, nhưng vẫn giúp giữ lại tính cá nhân hóa rất rõ”, Chung Chí Công chia sẻ.

Đạo diễn cũng bày tỏ ấn tượng với môi trường làm việc chuyên nghiệp mà Xưởng kịch bản tạo ra. “Đây là điều rất ít khi có trong môi trường làm phim ở Việt Nam, được sống trong một không gian điện ảnh, cùng những người mang chung tình yêu điện ảnh ngồi trao đổi hàng ngày, hàng giờ”, anh nói.

Theo Chung Chí Công, mentor của dự án tập trung hỗ trợ ê kíp xây dựng "thế giới trong phim" đủ thuyết phục để khán giả tin tưởng và bước vào câu chuyện. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với những tác phẩm hướng tới khán giả đại chúng.

Với 8 dự án được lựa chọn cùng đội ngũ mentor quốc tế giàu kinh nghiệm, Xưởng kịch bản tại DANAFF IV không chỉ là nơi các kịch bản được hoàn thiện mà còn trở thành nền tảng giúp các nhà làm phim trẻ Việt Nam hiểu rõ hơn câu chuyện mình muốn kể. Từ đó, những dự án giàu tiềm năng sẽ có thêm cơ hội bước ra ngoài biên giới, tìm đến khán giả quốc tế bằng chính bản sắc và tiếng nói riêng của điện ảnh Việt.