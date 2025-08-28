Khát vọng dân tộc trong từng đồng tiền Việt

Triển lãm thành tựu đất nước: Chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh phục vụ công chúng (Ngày Nay) - Thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 27/8 cho biết, 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại rạp chiếu phim Nhà A, trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Nghị quyết 71-NQ/TW: Cơ hội lịch sử để giáo dục Việt Nam bứt phá (Ngày Nay) - Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhận định Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Hòa nhập nhưng không hòa tan - Hướng đi đúng đắn của Việt Nam (Ngày Nay) - Theo Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra (Australia), nền độc lập của đất nước Việt Nam không phải dễ có được mà là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người; trong những năm qua, Việt Nam hòa nhập tốt với thế giới nhưng không hòa tan, đó là hướng đi đúng đắn.

Những cuộc cải cách lớn kiến tạo nền giáo dục phát triển toàn diện (Ngày Nay) - Trong hành trình 80 năm kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành để phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử dân tộc, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Ngày Nay) - Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW).

Hà Nội quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử dịp Quốc khánh 2/9 (Ngày Nay) - Từ ngày 30/8 - 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch và các điểm di tích lân cận, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80 (Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80, tới thăm các tổ y tế thường trực cấp cứu để kiểm tra về trang thiết bị, đội ngũ, sự chuẩn bị cho các tình huống y tế...

Tổng thống Trump nói về lệnh trừng phạt và áp thuế quan với Ukraine (Ngày Nay) - Trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát, Tổng thống Trump tuyên bố có thể dùng lệnh trừng phạt và thuế quan để buộc cả hai bên trả giá, nhấn mạnh đây là cách duy nhất để ngăn chặn hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tuần.

Trí tuệ nhân tạo: Hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh cho con sử dụng ChatGPT (Ngày Nay) - Ngày 25/8, vợ chồng Matthew và Maria Raine tại bang California (Mỹ) đã nộp đơn kiện OpenAI và Giám đốc điều hành Sam Altman, cáo buộc công cụ trò chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT đã cung cấp hướng dẫn tự tử cho con trai họ, dẫn đến cái chết thương tâm hồi tháng 4/2025.