Khoảng 900 hài cốt liệt sĩ được chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Đó là thông tin do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết. Dự kiến đầu tháng 7 tới, công tác khai quật mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ chính thức được triển khai.

Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, qua tổng hợp từ ý kiến của cộng đồng, các nhân chứng và thông tin từ khảo sát hiện trường, nhóm nghiên cứu đã xác định được vị trí 3 rãnh mộ tập thể chôn các liệt sĩ đã hy sinh trong trận Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Dự đoán số lượng liệt sĩ đang nằm ở đây khoảng 900 bộ hài cốt.

Để đi tới nhận định này, các thành viên tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã sử dụng nguồn tư liệu đa dạng, bao gồm ảnh hiện trường, không ảnh và các bức ảnh vệ tinh của Mỹ, Pháp; các bản đồ đô thành Sài Gòn với nhiều tỷ lệ (1/10.000, 1/12.500, 1/25.000) từ các năm 1958 đến 1965; các bản đồ của TPHCM sau năm 1975, cùng các báo cáo quân sự. Bên cạnh đó là lời kể của các nhân chứng đã trực tiếp chứng kiến thời khắc các liệt sĩ được chôn vào năm 1968, cũng như một số người còn sống tại khu vực gần Công viên Lê Thị Riêng từ đó tới nay.

Đặc biệt, 3 bức ảnh chụp cảnh chôn tập thể, khi đối chiếu với ảnh vệ tinh giai đoạn 1968 –1972, bản đồ Đô thành Sài Gòn và bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước năm 1978, đã khẳng định đây là các bức ảnh được chụp cùng một địa điểm, gần như cùng thời điểm và cùng phản ánh một sự kiện vào ngày 12/2/1968. Ngoài ra, kết quả đối khớp cho thấy 4 dãy nhà 2 tầng và tháp nước trong ảnh hiện trường trùng khớp với không ảnh năm 1972 chụp khu vực cư xá Bắc Hải (quận 10 cũ). Từ đó, nhóm khẳng định các bức ảnh được ghi lại trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng hiện nay, mà khi đó là Nghĩa trang Chí Hòa (còn gọi là Nghĩa trang Đô Thành).

Xâu chuỗi các thông tin, khảo sát hiện trường và lời kể nhân chứng, các thành viên tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng nhận định ba rãnh mộ tại công viên đã được sử dụng làm hố chôn các liệt sĩ. Ba vị trí này nằm cạnh nhà truyền thống, giữa khu trò chơi thiếu nhi và hồ câu cá trong công viên. Trong đó, rãnh mộ rộng nhất, khoảng 500 m², đã xác định được vị trí gần hồ câu cá phía sau nhà truyền thống. Hai rãnh mộ còn lại cần tiếp tục nghiên cứu, mở rộng tìm kiếm trên cơ sở kết quả từ rãnh mộ đầu tiên.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh cho biết, để có được kết quả trên, nhóm tìm kiếm đã mất hơn 4 năm nghiên cứu, xác minh. Trước mắt, dựa trên kết quả này, nhóm đã kiến nghị sử dụng thiết bị thăm dò các rãnh mộ và khoan lấy mẫu kiểm tra tại các khu vực đã xác định, nhằm tránh phá hủy hoặc tác động trực tiếp đến các di vật và dấu tích lịch sử.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban 515) thuộc Quân khu 7, cho biết việc xác định các vị trí rãnh mộ tại công viên đã trải qua quá trình nghiên cứu, khảo sát dựa trên các căn cứ khoa học. Số lượng liệt sĩ được chôn cất tại đây là rất lớn, nhưng sau gần 60 năm, toàn bộ địa hình và cảnh quan đã thay đổi. Khu nghĩa địa trước đây đã trở thành công viên công cộng phục vụ sinh hoạt, vui chơi của người dân. Vì vậy, việc tìm kiếm và quy tập phải được tiến hành hết sức thận trọng, khách quan, khoa học và chính xác.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các trường đại học như Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và các cơ quan chuyên ngành để tổ chức khảo sát địa - vật lý, sử dụng radar xuyên đất phân tích địa tầng nhằm xác định rõ khu vực nghi vấn, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt một cách khoa học.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy sẽ được quy tập để các lực lượng chuyên môn tiến hành bảo quản, lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Những trường hợp xác định được danh tính sẽ được bàn giao, an táng theo quy định. Các trường hợp hài cốt chôn lẫn, không thể tách mẫu sinh phẩm riêng sẽ được quy tập chung với sự tôn kính cao nhất.

Theo ông Nguyễn Thành Phước, người sống gần Công viên Lê Thị Riêng, cho biết khi đào hồ nước để xây dựng công viên, công nhân đã phát hiện một số hài cốt cùng quần áo, dép cao su, băng đạn, bi đông… là những trang thiết bị thiết yếu của quân Giải Phóng… Các hài cốt này đã được đưa về một ngôi chùa gần đó để thờ phụng. Trong đợt giải tỏa nghĩa trang Chí Hòa, chỉ những phần mộ có bia, có nấm mộ mới được bốc dỡ, còn khu vực chôn tập thể đã bị san lấp vẫn được giữ nguyên nên vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ nằm trong công viên Lê Thị Riêng.