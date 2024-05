Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước."

Trước đó, ngày 24/4, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1973, trú tại: Phòng 11B09, chung cư Twin Tower Building, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước," quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.