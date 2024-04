Hà Nội: Khởi tố Chủ tịch UBND phường nhận hối lộ

Sáng 12/4, theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.