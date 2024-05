Khởi tố điều tra vụ chìm tàu kéo, lật sà lan trên vùng biển Lý Sơn

(Ngày Nay) - Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã có quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy làm 4 người chết, 5 người mất tích về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" theo Điều 272, Bộ luật Hình sự.

Theo Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra, phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ, xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Lý Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khám sà lan; đồng thời, triệu tập một số người liên quan đến làm việc, thu thập các tài liệu liên quan đến tàu kéo sà lan chở đá bị nạn; các thủ tục, giấy tờ liên quan đến cấp phép vận chuyển, hoạt động… Qua đó, làm rõ những nội dung liên quan đến sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, 4 nạn nhân chết là do ngạt nước.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn), nhà thầu chính là Công ty Chi nhánh Đầu tư và xây dựng miền Nam - Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô ký kết hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn (Bình Sơn) cung cấp đá. Tiếp đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn hợp đồng thuê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh (tỉnh Long An) tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 để chở đá từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) ra thi công các công trình kè chắn sóng ở cảng Bến Đình, đảo Lý Sơn.

Khoảng 4 giờ ngày 24/4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đi theo hướng từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chở khoảng 1.236 tấn đá hộc bất ngờ gặp sự cố gây chìm tàu kéo tại địa điểm cách bờ biển huyện Lý Sơn 3 hải lý. Vụ tai nạn làm 4 người chết và 5 thuyền viên mất tích. Hiện, sà lan LA-06883 được đưa về đảo Lý Sơn, tàu kéo LA-06695 còn chìm dưới biển. Do đó, lực lượng chức năng chưa xác định được các dấu vết trên các phương tiện. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh nhanh chóng có phương án trục vớt tàu kéo LA-06695 để hoàn thành việc khám nghiệm phương tiện phục vụ công tác điều tra.