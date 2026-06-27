Khu nhà trên đất “nghĩa địa” trong lòng thành phố - Bài 2: “Rục rịch” kế hoạch giải tỏa lần 4

(Ngày Nay) - Sau 3 lần hy vọng rồi thất vọng, người dân đặt hết niềm tin vào sự quyết liệt thúc đẩy sự phát triển thành phố, vì cuộc sống người dân ở khu Mả Lạng của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

Vẫn kỳ vọng sau 3 lần… thất vọng

Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 7 được biết đến như một người chứng kiến bao thăng trầm của khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Ông Đức chia sẻ, đa phần người dân phấn khởi trước thông tin lãnh đạo thành phố quyết liệt di dời, giải tỏa khu Mả Lạng. Câu hỏi lớn nhất là vấn đề nơi ở mới sẽ như thế nào so với hiện tại và từ giá đền bù cho đến sắp xếp nơi ở mới. Phần đông người dân sinh sống nơi đây là thành phần lao động nghèo. Buổi sáng, họ đi làm thuê làm mướn, buôn gánh bán bưng. Đến tối, họ về nhà ngủ.

Ông Đức nhớ như in đây là lần thứ 4 người dân nhận thông tin sẽ bị giải tỏa. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 1991 – 1992 và khi đó đã có chủ trương. Kế đến, năm 2009, một lần nữa, chủ trương giải tỏa, đền bù lại được triển khai rầm rộ nhưng rồi bị “treo”. Tiếp đến lần thứ ba, vào năm 2017, người dân ở khu Mả Lạng lại thấp thỏm “được” di dời nhưng tiếp tục bị “treo”.

Nhớ lại lần vận động này, ông Đức cho biết, nhiều cuộc họp được triển khai, có lãnh đạo UBND thành phố, các Sở ban ngành và chủ đầu tư tham dự. Nhiều biểu ngữ, băng-rôn được căng ra để vận động người dân chấp thuận chủ trương. Đến năm 2022, sau hơn 5 năm kéo dài, dự án lại bị hủy bỏ.

Năm 2026, khu dân cư Mả Lạng lại sôi động trở lại. Lần này là lần thứ tư, người dân lại tiếp tục nhận được thông tin di dời, giải tỏa. Tuy nhiên, có di dời và giải tỏa cư dân trong khu Mả Lạng hay không thì vẫn chưa rõ cụ thể ra sao. Nhưng một lần nữa, người dân vẫn chấp hành, đồng thuận với chủ trương lớn của nhà nước.

Ông Đức kể thuộc nằm lòng, toàn khu Mả Lạng có 381 căn nhà, hơn 520 hộ dân và khoảng 2.000 nhân khẩu. Nói thay lời người dân, ông Đức có nguyện vọng lãnh đạo thành phố tiếp tục thực hiện dự án để chỉnh trang bộ mặt khu đô thị trung tâm sạch đẹp hơn. Khi thực hiện dự án cần quan tâm đến mức giá bồi thường và đời sống an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ông Đức trăn trở với 2.000 nhân khẩu sẽ đi đâu, về đâu khi dự án được thực hiện. Bà con về nơi ở tạm sẽ như thế nào và được bố trí tái định cư ra sao? Người dân đã đồng thuận với chủ trương của nhà nước nhưng nếu "bị" về nơi ở mới không tốt hơn so với nơi cũ thì chắc chắn sẽ phản đối.

Ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề học hành của các cháu nhỏ trong khu phố. Cũng bởi, đa phần các hộ dân đều thuộc hộ nghèo, cha mẹ học vấn thấp nên thế hệ các em phải có sự thay đổi lớn, vươn lên phía trước bằng học vấn. Nhà nước chỉ cần đáp ứng được những nhu cầu cơ bản thì ở nơi đâu họ cũng sẽ sống tốt.

72% số hộ đã có sự thống nhất, đồng tình với dự án

Bà Phan Thị Vinh Tiến – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố 7 (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) phân tích, khu Mả Lạng nguyên thủy ngày xưa là khu phố lao động, có nhiều bất lợi trong môi trường sống, điều kiện sống và nhà ở. Dự án đã có từ rất lâu và qua rất nhiều lần nhưng hầu như đều thất bại. Đợt này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang có quyết tâm rất lớn, mang đến lợi ích cho bà con khu phố có cuộc sống tốt hơn, môi trường sống tốt hơn.

Qua đó, bà con được nâng cao chất lượng sống, vừa về tinh thần, vừa về vật chất. Người dân khu Mả Lạng sẽ hòa nhập được toàn bộ hệ thống của cả nước cũng như TP.HCM. Trong quá trình vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của nhà nước từ khi dự án bắt đầu được triển khai. Trước mắt, địa phương đã làm được bước 1 là “xin ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư”. Có nghĩa, từng hộ gia đình có thống nhất với chủ trương dự án của thành phố hay không?

Bà Tiến đánh giá, qua khảo sát ban đầu, 72% số hộ đã có sự thống nhất, đồng tình với dự án của thành phố. Tuy nhiên, trong số đó, có 55 trường hợp không thống nhất với lý do tái định cư ở đâu? Giá cả đền bù như thế nào, có thỏa đáng hay không?

Người dân mong muốn có nơi ở mới khang trang, ổn định và đảm bảo được cuộc sống tiếp theo của họ. Vấn đề giải tỏa, đền bù dù thành công nhưng người dân luôn trăn trở với môi trường sống, công việc và học hành của con em khi về nơi ở mới. Tóm lại, bà con rất đồng tình đối với dự án này nhưng chỉ lo lắng về giá cả và tái định cư ở đâu?

Bà Phan Thị Vinh Tiến nói, lãnh đạo Khu phố 7 luôn tuyên truyền, vận động bà con vững tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Cũng bởi, với dự án lần này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã có phát biểu sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho bà con ở tại vị trí nơi mình đang sinh sống. Nếu tái định cư thì tầm phạm vi tái định cư không quá 3 km nên bà con rất yên tâm.

Chỉ còn vấn đề, mức giá quy định như thế nào để đảm bảo cuộc sống của người dân? Nhiều người dân hiện đang sinh sống trong khu Mả Lạng với diện tích chỉ 3 – 4 m2. Đến nơi ở mới, nhà ở xã hội cũng phải có diện tích từ 35 – 40 m2. Mức chênh lệch như vậy thì người dân sẽ phải như thế nào? Đây là vấn đề khiến các hộ dân băn khoăn.

Lãnh đạo Khu phố 7 cho biết: “Qua khảo sát nắm tâm tư, nguyện vọng bà con, tôi có đề xuất với lãnh đạo thành phố tập trung thực hiện cho được dự án này và thực hiện thành công. Kế đến, khi thực hiện thành công thì phải đi kèm chất lượng sống của người dân bị giải tỏa”.

“Đối với trường hợp tái định cư như thế nào, tái định cư trong trường hợp nhà nước và nhân dân sẽ cùng hợp tác như thế nào? Đối với những hộ dân không muốn tái định cư mà muốn được đền bù bằng tiền sẽ như thế nào? Nhà nước nên đưa ra một khung giá tương đối để cho người dân không muốn tái định cư nhưng muốn lấy tiền cũng có thể sắp xếp được cuộc sống tốt hơn chỗ cũ”, bà Tiến nói.