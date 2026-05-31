Thủ đô quy hoạch gần 1.000 ha đất phát triển nhà ở xã hội

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, trong định hướng phát triển nhà ở, thành phố ưu tiên quy hoạch, xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bố trí tại các vị trí thuận lợi kết nối với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là mạng lưới đường sắt đô thị nhằm phục vụ người thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Hiện Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995 ha. Đồng thời, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 200 ha; trong đó, khoảng 30 dự án đang được triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026.

Đặc biệt, ngày 25/5, UBND thành phố đã ban hành Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu gắn với 9 trục động lực phát triển của Thủ đô. Trong đó, nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 20% tổng diện tích sàn nhà ở; nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ khoảng 40 - 50%; nhà ở thương mại khoảng 30 - 40%. Từ những tín hiệu tích cực nêu trên cho thấy, việc Hà Nội tập trung phát triển nhà ở xã hội đang tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận và là bước đi quan trọng nhằm đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực khi hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Đồng thời, 24 dự án tái định cư với gần 11.900 căn hộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố có 90 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân đã được chấp thuận.

Trong số đó, đối với 90 dự án nhà ở xã hội với khoản 83.000 căn hộ, hiện đã khởi công 13 dự án với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 32.000 căn dự kiến khởi công trong năm 2026 (trong đó 7 dự án với khoảng 11.000 căn dự kiến khởi công trong tháng 6/2026); 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Đối với 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, hiện đã khởi công 9 dự án với khoảng 7.597 căn, đến cuối năm 2026 dự kiến khởi công 10 dự án với khoảng 8.037 căn.

Một số dự án có vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, UBND thành phố đã giao các sở, ngành cập nhật tình hình hướng dẫn nhà đầu tư, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đáng chú ý, Hà Nội thúc đẩy mô hình khu đô thị đa mục tiêu với tỷ lệ 40 - 50% nhà ở tái định cư, 20% nhà ở xã hội và phần còn lại là nhà ở thương mại. Cơ chế này cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng, giúp người dân có thêm lựa chọn và giảm áp lực xây dựng khu tái định cư riêng biệt.

Ở phân khúc cho thuê, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 14.351 phòng/căn hộ cho thuê gồm nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà sinh viên và nhà ở cũ thuộc tài sản công. Dự kiến trong thời gian tới, các dự án nhà ở xã hội mới và công trình nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị đa mục tiêu bắt buộc dành 10% quỹ nhà cho thuê và thuê mua theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 sẽ bổ sung quỹ nhà ở cho thuê của thành phố, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp.

Hà Nội cũng đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 - 7.000 căn nhà ở cho thuê tại 2 - 3 dự án nhà ở cho thuê và 7 dự án nhà ở xã hội có 5 - 20% nhà ở xã hội cho thuê ngay trong tháng 6/2026, tạo thêm nguồn cung và góp phần ổn định thị trường bất động sản. Với hàng loạt chính sách mới, thị trường nhà ở Hà Nội được kỳ vọng sẽ chuyển biến mạnh, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong những năm tới.