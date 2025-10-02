Kỉ niệm 10 năm chương trình” Mizuiku- Em yêu nước sạch” và Triển lãm tranh “Bảo tồn nguồn nước"

(Ngày Nay) - Suntory PepsiCo tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” triển khai tại Việt Nam, đồng thời khai mạc Triển lãm “Bảo tồn nguồn nước – Nuôi dưỡng tương lai” diễn ra từ ngày 01 – 06 tháng 10 năm 2025, tại Phố sách 19/12, Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố, Ban lãnh đạo Suntory PepsiCo Việt Nam, Tập đoàn Suntory, cùng thầy cô và các em học sinh.

Khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2004 bởi Tập đoàn Suntory, Mizuiku là sáng kiến giáo dục nhằm nuôi dưỡng ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cho học sinh tiểu học. Việt Nam là quốc gia đầu tiên bên ngoài Nhật Bản được lựa chọn triển khai chương trình vào năm 2015 với tên gọi “Mizuiku – Em yêu nước sạch”.

Trên nền tảng phương pháp giáo dục chủ động từ Nhật Bản, chương trình Mizuiku được bản địa hóa phù hợp với bối cảnh và những thách thức về nguồn nước tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế toàn diện với hoạt động cả bên trong và bên ngoài trường học, nhằm khơi gợi sự sáng tạo và suy nghĩ của học sinh, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Mô hình giáo dục bền vững đặt học sinh làm trung tâm và tập huấn để giáo viên trở thành những người truyền lửa cho nhiều thế hệ tương lai. Năm 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng, khi Suntory PepsiCo Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Bộ GD&ĐT. Theo đó, tài liệu của chương trình Mizuiku đã được Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt trở thành nội dung giảng dạy chính khóa cho cấp tiểu học trên toàn quốc, nền tảng để chương trình nhân rộng khắp 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp nối thành công, tháng 7/2025, hoạt động“Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” được nhân rộng toàn quốc thông qua hợp tác công – tư cùng Cục Lâm nghiệp & Kiểm lâm, Bộ NN&MT. Sáng kiến này trở thành hoạt động giáo dục về nguồn nước gắn với thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam theo hình thức hợp tác công – tư, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức bảo vệ rừng và nguồn nước.

Sau một thập kỷ, Mizuiku đã trở thành chương trình tiêu biểu trong giáo dục nguồn nước với gần 1 triệu học sinh được nuôi dưỡng ý thức, 16.000 giáo viên được tập huấn để trở thành “người truyền lửa”, gần 200 công trình nước sạch được xây dựng và cải tạo, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch cho hơn 5 triệu người trên toàn quốc, khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam.

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm: “Là công ty nước giải khát hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của nguồn nước xuyên suốt các hoạt động của công ty. Hành trình 10 năm của chương trình Mizuiku tại Việt Nam là hành trình liên tục phát triển và tạo tác động tích cực cho nguồn nước thông qua giáo dục. Thành công và sự bền vững của Mizuiku đạt được nhờ vào hợp tác sâu rộng cùng các Cơ quan ban ngành như hợp tác chiến lược cùng Bộ GD&ĐT, Bộ NN&MT và Đại sứ quán Nhật Bản. Chúng tôi cam kết mở rộng chương trình hơn nữa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, định hướng Mizuiku không chỉ giáo dục VỀ nguồn nước mà giáo dục VÌ nguồn nước, giáo dục để tạo ra tác động bền vững cho tài nguyên quý giá.”

Ông Manabu Seki, Phó Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn Suntory, nhấn mạnh: “Khởi xướng là một sáng kiến tại Nhật Bản với mục tiêu giáo dục tầm quan trọng của nguồn nước, Mizuiku đã phát triển thành một chương trình toàn cầu, tiếp cận hơn 1 triệu trẻ em vào năm 2024 và hướng tới tiếp cận 5 triệu trẻ em trên toàn thế giới vào năm 2030. Một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, Mizuiku được phát triển và chuyển mình trở thành mô hình tiêu biểu, là nguồn cảm hứng cho việc mở rộng ra toàn cầu và đóng vai trò quan trọng nâng tầm tác động của sáng kiến.”

Một trong những yếu tố làm nên dấu ấn của “Mizuiku – Em yêu nước sạch” tại Việt Nam chính là mô hình hợp tác công – tư chiến lược và hiệu quả. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ ngành và Suntory PepsiCo đã đưa chương trình từ một sáng kiến phát triển thành nội dung giáo dục toàn quốc.

Đánh dấu mốc son 10 năm, Suntory PepsiCo Việt Nam với sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức cuộc thi sáng tạo về bảo vệ nguồn nước cho học sinh, giáo viên và cộng đồng từ tháng 7–8 năm 2025. Chỉ trong hai tháng, cuộc thi thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi trên cả nước với nhóm thi trải dài các lứa tuổi và đa dạng hình thức như tranh vẽ cho học sinh 6–15 tuổi, thiết kế poster cho người trẻ 16–40 tuổi, và bài giảng sáng tạo từ giáo viên tiểu học.

Giải thưởng chung cuộc Nhất – Nhì – Ba – Ấn tượng cho nhóm tranh vẽ lần lượt thuộc về các em Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm (2012, TP.HCM), Nguyễn Diệp Bảo Hạ (2015, Đà Nẵng), Trần Gia Hân (2015, Nghệ An), Lê Thị Trúc Vy (2012, Lâm Đồng). Các tác phẩm truyền tải thông điệp về nguồn nước giàu cảm xúc, góc nhìn độc đáo, sâu sắc của trẻ em về bảo tồn nước để nuôi dưỡng tương lai xanh.

Top 3 Nhà Khai phá sáng tạo: Trần Tôn Bảo Ngân (2009), Nguyễn Phúc Gia Bảo (2007), Nguyễn Ngọc Huy Khang (2009) đều đến từ TP.HCM đã kết hợp nghệ thuật và công nghệ tạo ra những poster thú vị, thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ nguồn nước.

Ba bài giảng Mizuiku đoạt giải chung cuộc có đại diện giáo viên trên cả nước – Ngô Thu Thảo (Trường Tiểu học Trưng Vương, Quảng Ninh), Lê Thị Thanh Thủy (Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) và Hồ Thị Ái Châu (Trường Tiểu học Hiệp Tân, TP.HCM) – khẳng định sức lan tỏa toàn quốc của chương trình sau 10 năm.

Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày tại Triển lãm “Bảo tồn nguồn nước – Nuôi dưỡng tương lai” từ ngày 01–06/10/2025 tại Phố sách 19/12, Hà Nội. Triển lãm được thiết kế đặc biệt mô phỏng “vòng tuần hoàn của nguồn nước” qua 6 khu vực tương tác, mở cửa miễn phí cho công chúng.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu: “Giải quyết các thách thức về nguồn nước đòi hỏi sự chung tay của nhiều bên, từ khu vực tư nhân, cơ quan chính phủ đến chính quyền địa phương. Chúng tôi vui mừng đồng hành cùng Mizuiku trong những năm qua. Chương trình giáo dục về nguồn nước đã vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học, lan tỏa khắp Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Chúc mừng thành tựu 10 năm của chương trình Mizuiku, tôi tin rằng triển lãm ‘Bảo tồn nguồn nước – Nuôi dưỡng tương lai’ sẽ tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo và thể hiện tiếng nói của các em nhỏ, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về nguồn nước và môi trường.”

Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Suntory PepsiCo cam kết “phát triển vì những điều tốt đẹp” song hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Công ty tiên phong cải tiến bao bì bền vững, là công ty nước giải khát đầu tiên ra mắt sản phẩm có bao bì được làm từ 100% nhựa tái sinh (rPET) - Pepsi. Toàn bộ nhà máy của công ty đã chuyển đổi năng lượng sử dụng cho lò hơi từ nhiên liệu hóa thạch sang 100% năng lượng sinh khối, giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.

Hướng đến nguồn nước bền vững, công ty có chiến lược tiếp cận kép: thúc đẩy tuần hoàn nước trong nhà máy và tái tạo, bồi hoàn nguồn nước cho hệ sinh thái. Suntory PepsiCo hợp tác công – tư cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ NN&MT từ 2024 triển khai chương trình trồng rừng đầu nguồn “Water of Life” nhằm bảo tồn nguồn nước, hấp thu carbon và cải thiện sinh kế.

Những sáng kiến về nguồn nước của công ty đã thực sự chuyển tải ý nghĩa “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người”, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, với định hướng tiếp tục mở rộng giáo dục về nguồn nước đến cộng đồng; Đảm bảo tiếp cận công bằng với nước sạch và giáo dục chất lượng; Thúc đẩy hợp tác công – tư, nhân rộng các mô hình đổi mới, lan tỏa ý thức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.