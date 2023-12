Lai Châu chủ động phòng, chống rét cho học sinh

(Ngày Nay) - Theo Công an tỉnh Thái Bình, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/QĐ-CSĐT, bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-CSĐT đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.