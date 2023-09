Lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc cho nghỉ Tết Trung Thu kéo dài 6 ngày

(Ngày Nay) - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.