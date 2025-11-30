ASEAN Bazaar tại Mexico: Lan tỏa bản sắc Đông Nam Á, khẳng định vai trò kết nối của Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 29/11, trong không gian rực rỡ của “Lễ hội Sắc màu, Âm thanh và Hương vị” tại quận Iztapalapa, nơi được xem như trái tim văn hóa của thủ đô Mexico City, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico đã khai mạc sự kiện văn hóa và ẩm thực mang tên ASEAN Bazaar 2025, mang đến cho người dân địa phương một hành trình văn hóa sống động qua những sắc màu, hương vị và thanh âm đặc trưng của Đông Nam Á.

Những gian hàng rực sáng sắc vải truyền thống, hương thơm tỏa ra từ các món ăn đặc sản và tiếng nhạc rộn ràng của các điệu múa ASEAN đã thu hút đông đảo người dân Iztapalapa. Không chỉ là một ngày hội văn hóa, ASEAN Bazaar còn là nhịp cầu gắn kết các cộng đồng, là thông điệp hữu nghị được gửi đi từ Đông Nam Á đến Mexico.

ASEAN Bazaar 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức tại Iztapalapa – địa phương có mối quan hệ gắn bó lâu dài với Việt Nam và là nơi duy nhất tại Mỹ Latinh có một trường phổ thông mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thị trưởng Iztapalapa, bà Aleida Alavez Ruiz, nhấn mạnh việc lựa chọn Iztapalapa làm địa điểm tổ chức ASEAN Bazaar thể hiện sự tin tưởng của các quốc gia ASEAN đối với địa phương này, đồng thời là minh chứng cho vai trò ngày càng tăng của Iztapalapa trong giao lưu quốc tế. Bà khẳng định chính quyền và người dân Iztapalapa “sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác, tăng cường giao lưu văn hóa và nhân dân với ASEAN, một khu vực giàu tiềm năng, giàu bản sắc và là đối tác quan trọng của Mexico”.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải, trong cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Mexico, nêu rõ ASEAN Bazaar là một trong những hoạt động đối ngoại văn hóa thường niên quan trọng của ASEAN tại Mexico, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. Theo Đại sứ, với quy mô dân số gần 700 triệu người và vai trò trung tâm trong các tiến trình hợp tác đa phương, ASEAN ngày càng trở thành đối tác quan trọng đối với Mexico nói riêng và Mỹ Latinh nói chung trong cả thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa và hợp tác liên khu vực.

Nhắc lại vai trò chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN – Mexico, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và quan hệ giữa ASEAN với Liên minh Thái Bình Dương, Đại sứ Nguyễn Văn Hải nêu rõ Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy các sáng kiến tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và địa phương hai bên. Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về chủ nghĩa đa phương, tôn trọng độc lập – tự chủ và hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia.

Trong bài phát biểu mang nhiều cảm xúc, bà Ana Karina Rojo Pimentel, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico – Việt Nam, đánh giá cao sự hiện diện của ASEAN tại Iztapalapa, đồng thời nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai bên trong các giá trị nền tảng như tôn trọng bản sắc văn hóa, đề cao cộng đồng, ủng hộ hợp tác đa phương và phát triển vì con người. Bà khẳng định đây là những yếu tố quan trọng giúp Mexico và ASEAN tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất trong CPTPP, tăng cường tiếp xúc nghị viện và mở rộng quan hệ giữa ASEAN với Liên minh Thái Bình Dương. Bà dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, quốc gia mà bà mô tả là “nơi lòng hiếu khách, kỷ cương và tinh thần cộng đồng đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc”.

Trong suốt ngày hội, các Đại sứ quán Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan đã giới thiệu những sắc màu tiêu biểu của Đông Nam Á: từ trang phục truyền thống rực rỡ, đồ thủ công tinh xảo, đến những món ăn mang hương vị đặc trưng như nem Việt Nam, pad Thái (món mì xào truyền thống của Thái Lan), rendang (món thịt hầm, thường là thịt bò, đặc trưng của Indonesia có hương vị cay nồng và đậm đà) hay các món bánh dừa, bánh xoài quen thuộc của ASEAN

Bên cạnh đó, tiết mục biểu diễn nghệ thuật của học sinh Trường tiểu học Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mang đến một điểm nhấn xúc động, như lời chào thân ái từ Iztapalapa gửi tới ASEAN.

ASEAN Bazaar 2025 một lần nữa khẳng định sức mạnh của giao lưu văn hóa trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa ASEAN và Mexico. Với vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục đóng góp quan trọng vào nỗ lực chung của ASEAN trong việc tăng cường hợp tác với các nước Mỹ Latinh, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai khu vực.