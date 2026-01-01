Liên tục phá kỷ lục trong năm 2025, giá vàng, bạc sẽ chinh phục đỉnh cao mới trong năm 2026?

(Ngày Nay) - Vàng và bạc đã khép lại năm 2025 bằng những biến động mạnh với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ, ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 1979, liệu giá vàng và bạc có chinh phục các đỉnh cao mới trong năm 2026?

Vào ngày cuối cùng của năm 2025, giá vàng và bạc đã ổn định trở lại sau những biến động dữ dội trong mùa lễ hội.

Sau làn sóng hỗn loạn giao dịch và biến động giá kim loại quý liên quan đến kỳ nghỉ Giáng sinh của Trung Quốc vào tuần trước, vàng thỏi tại London được ấn định trong phiên đấu giá cuối năm 2025 ở mức dưới 4.310 USD/ounce, ghi nhận mức tăng tổng cộng 65% trong cả năm 2025.

Trước đó vào ngày 26/12, giá vàng từng chạm mức cao mọi thời đại: 4.549,71 USD/ounce.

Mức chốt năm 2025 đánh dấu mức tăng giá mạnh nhất của vàng kể từ cú nhảy kỷ lục 133,4% vào năm 1979, tạo đà cho giá vàng đạt đỉnh vào tháng 1/1980 ở mức 850 USD/ounce -một ngưỡng mà phải mất gần ba thập kỷ giá vàng mới vượt qua được.

Với bạc, mức chốt năm 2025 ở thị trường London ngay dưới ngưỡng 72 USD/ounce, tăng 144,4% so với đêm Giao thừa năm ngoái.

Đây là mức tăng mạnh nhất của bạc kể từ năm 1979, khi giá bạc tăng vọt 434,8% tính theo USD.

Trước đó vào ngày 29/12, bạc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 83,62 USD/ounce

Tính bình quân cả năm, giá bạc vượt mốc 40 USD/ounce, tăng 41,4% so với năm trước, đánh dấu mức tăng bình quân năm mạnh nhất kể từ năm 2011 còn giá vàng đạt 3.435 USD/ounce, cao hơn 44,0% so với năm 2024, là mức tăng mạnh nhất kể từ khi giá vàng bình quân năm tăng gấp đôi vào năm 1980.

Ông Adrian Ash, Giám đốc Nghiên cứu của công ty đầu tư BullionVault có trụ sở ở London cho biết thêm so với các dự báo giá vàng của giới phân tích vào đầu năm, mức giá bình quân năm 2025 của vàng đã vượt đồng thuận tới 25,6%.

Đây là mức vượt dự báo mạnh nhất trong lịch sử hai thập kỷ kể từ khi Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) bắt đầu khảo sát các nhà giao dịch và nhà phân tích chuyên nghiệp vào mỗi tháng 1.

Trong khi đó, giá bạc bình quân năm, gần như chính xác ở mức 40 USD/ounce, cũng vượt dự báo đồng thuận của giới phân tích 21,8%.

Về nguyên nhân, trong một phát biểu với đài BBC của Anh ngày 31/12, bà Rania Gule từ nền tảng giao dịch XS.com cho rằng “giá vàng và bạc đang tăng đáng kể do tác động của nhiều yếu tố kinh tế, đầu tư và địa chính trị”.

Theo bà Gule, động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý là kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Giá vàng và bạc cũng được hỗ trợ bởi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và việc các nhà đầu tư tìm đến các tài sản được coi là “trú ẩn an toàn” trước những lo ngại về căng thẳng toàn cầu và bất ổn kinh tế.

Ông Dan Coatsworth, Trưởng bộ phận thị trường của nền tảng đầu tư AJ Bell, cho rằng đà tăng mạnh của vàng và bạc đến từ việc các nhà đầu tư “đổ xô vào kim loại quý để đối phó với những lo ngại về lạm phát”, cũng như sự biến động của thị trường chứng khoán.

“Bối cảnh thị trường dường như không thay đổi khi chúng ta bước sang năm 2026”, ông nói thêm.

Ông Coatsworth nhận định nợ công cao ở Anh và Mỹ, cùng với các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tâm lý lo ngại về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo, sẽ khuyến khích các nhà đầu tư “tiếp tục giữ quan điểm lạc quan đối với vàng và bạc”.

Tuy nhiên, ông Coatsworth cảnh báo rằng mức tăng mạnh của các tài sản này trong năm 2025 khiến chúng dễ đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh trong năm tới.

Ông Coatsworth nói: “Nếu thị trường tài chính trải qua một giai đoạn khó khăn, các nhà đầu tư muốn thanh lý danh mục có thể sẽ bán trước những tài sản đã mang lại mức tăng lớn trong năm qua, hoặc những tài sản dễ bán. Vàng đáp ứng cả hai điều kiện đó”.

Bà Gule cho biết bà kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, nhưng “với tốc độ ổn định hơn so với các mức đỉnh kỷ lục ghi nhận trong năm 2025”.

Cũng trong năm nay, theo Hiệp hội Thương mại Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bổ sung hàng trăm tấn vàng vào dự trữ.

Ông Daniel Takieddine, đồng sáng lập công ty đầu tư Sky Links Capital Group, cho rằng “nguồn cung thắt chặt và nhu cầu công nghiệp” là những yếu tố góp phần đẩy giá bạc lên cao.

Trung Quốc, quốc gia sản xuất bạc lớn thứ hai thế giới, đã tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu kim loại quý này.

Tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các hạn chế mới đối với xuất khẩu bạc, cũng như các kim loại vonfram và antimon, nhằm “tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường”.

Phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội về các hạn chế xuất khẩu bạc của chính phủ Trung Quốc, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú công nghệ Elon Musk viết: “Điều này không tốt. Bạc cần thiết trong nhiều quy trình công nghiệp”.

Ông Takieddine cũng nhấn mạnh lượng vốn lớn đã chảy vào thị trường kim loại quý thông qua các kênh đầu tư như quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

ETF là các “rổ” tài sản được giao dịch trên sàn chứng khoán như một cổ phiếu đơn lẻ, và được xem là cách thuận tiện để giao dịch kim loại quý vì nhà đầu tư không cần nắm giữ vàng hay bạc vật chất.

Theo ông Takieddine, bạc vẫn có tiềm năng tăng giá trở lại trong năm tới, nhưng ông cảnh báo rằng “các đợt tăng mạnh có thể sẽ đi kèm với những nhịp điều chỉnh sâu hơn”.