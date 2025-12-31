Từ ngày 1 - 9/1/2026, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng xảy ra băng giá

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-9/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; riêng khu vực vùng núi, trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Cụ thể, khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1/1/2026 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào; từ chiều 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: từ khoảng gần sáng 2-4/1/2026 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 5/1 có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét

Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. "Cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở các khu vực", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Trên biển, từ chiều và tối 1/1/2026, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m; khu vực từ Khánh Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, mưa dông thường gây ra các hiện tượng dông, lốc, sét... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chủ động ứng phó, phòng, chống rét đậm, rét hại, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Đối với các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.