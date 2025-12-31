Huế phát triển xứng tầm là đô thị di sản đặc thù của cả nước

(Ngày Nay) - Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, năm 2026, Huế đặt mục tiêu phát triển theo hướng đô thị di sản đặc thù-truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh.

Năm 2025 là năm đầu tiên Huế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương.

Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt lịch sử, nhưng với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, nền kinh tế, xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả lĩnh vực; qua đó tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

2025 - năm của những dấu ấn đột phá

Một trong những dấu ấn đột phá nổi bật của thành phố Huế trong năm 2025 là tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, đã chính thức thông xe vào cuối tháng 3/2025.

Đây là một trong số tám cây cầu bắc qua sông Hương thơ mộng. Xuôi về phía biển, cầu vượt cửa biển Thuận An với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng đã hoàn thành xây dựng và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Hai công trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại, giảm tải giao thông, mà còn mở ra điểm đến hấp dẫn với du khách khi đến Huế.

Chị Lê Nhã Phương, 30 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Trị chia sẻ đến với Huế bây giờ không chỉ tham quan di tích, cảnh quan mà còn có cả những công trình hiện đại như quảng trường, đặc biệt là cầu Nguyễn Hoàng và cầu vượt cửa biển Thuận An.

Tối đến, cầu Nguyễn Hoàng rực sáng, lung linh sắc màu soi bóng xuống dòng sông Hương như một tác phẩm nghệ thuật. Từ cầu vượt cửa biển Thuận An có thể thỏa sức ngắm nhìn biển xanh, dải cát trắng ven biển hoặc phá Tam Giang.

Nhiều công trình lớn khác được thành phố Huế hoàn thành, đang triển khai hoặc khởi công xây dựng tạo động lực cho phát triển thời gian tới như Đường nối trung tâm thành phố Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền-Điền Lộc; các dự án nhà ở xã hội, khách sạn cao cấp; công trình giao thông, các khu hạ tầng kỹ thuật và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Năm 2025, thành phố Huế cũng tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp chủ lực, có quy mô lớn đi vào hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng như Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai của Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế, Nhà máy Kanglongda; Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao; Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON, Dự án nhà máy sản xuất keo, chất kết dính và sản phẩm làm từ nhựa Okura Industrial.

Với lĩnh vực mũi nhọn là văn hóa và du lịch, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Huế khi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, để lại nhiều dấu ấn nổi bật cả về quy mô, chất lượng và định vị thương hiệu điểm đến. Không chỉ dừng lại ở một chuỗi sự kiện, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa Huế vươn lên như một trung tâm du lịch-văn hóa-di sản có sức cạnh tranh cao trong khu vực, đồng thời tạo “cú hích” thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Kết quả, trong năm 2025, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6%. Doanh thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%, phản ánh rõ hiệu quả từ việc khai thác đồng bộ giá trị văn hóa, di sản gắn với phát triển du lịch.

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Kinh đô xưa - Vận hội mới” đã khép lại với hơn 170 sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức xuyên suốt trong năm.

Đặc biệt, hình ảnh Cố đô Huế được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế, trở thành minh chứng sinh động cho sức sống mới của du lịch Huế, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Huế là trung tâm văn hóa-du lịch đặc sắc của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết du lịch thông minh được xác định là hướng đi tất yếu. Thời gian tới, thành phố tiếp tục phát triển các nền tảng số như VisitHue, Hue Passport, ứng dụng AI hỗ trợ du khách, bản đồ số, thuyết minh đa ngôn ngữ, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại điểm đến để nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng năng lực cạnh tranh của Huế trong xu hướng du lịch thông minh.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, năm 2025, thành phố có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8,5-9%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40.000 tỷ đồng; cấp mới 44 dự án và điều chỉnh vốn đầu tư cho 23 dự án với vốn đăng ký 32.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm cao của cả nước; thu ngân sách đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm còn 1,15%.

Thành phố đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.500-3.600 USD; thu ngân sách năm 2026 tăng 14-15% so với năm 2025, đón từ 7,3-7,5 triệu lượt khách du lịch.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, trọng tâm là tăng trưởng từ 10% trở lên, thành phố Huế tập trung thực hiện 6 chương trình, dự án trọng điểm trong năm 2026 gồm Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; văn hóa, du lịch và dịch vụ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kinh tế tư nhân; nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh bước sang năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và cũng là năm Chính phủ xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, thành phố sẽ tập trung hành động quyết liệt với mục tiêu: Tạo bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các đột phá chiến lược, đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng sản xuất; nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng các ngành, lĩnh vực có lợi thể để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Huế với bề dày văn hóa, lịch sử và di sản, từ lâu đã được biết đến là “Thành phố di sản”, “Thành phố du lịch,” “Thành phố xanh.”

Tuy nhiên, trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển, Huế không thể chỉ dựa vào những thế mạnh truyền thống, mà phải chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Là “Thành phố di sản”, “Thành phố xanh,” Huế không thể phát triển công nghiệp truyền thống, mà là mô hình công nghiệp xanh, công nghiệp thông minh. Đây là con đường duy nhất để Huế vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn được những giá trị văn hóa, môi trường vốn có.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương, chuyển đổi xanh với Huế là sự thay đổi trong tư duy, từ việc ưu tiên tăng trưởng bằng mọi giá sang một mô hình phát triển bao trùm, bền vững và thân thiện với môi trường; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất, giảm thiểu phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng tái tạo; tạo ra những sản phẩm, dịch vụ không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng và hệ sinh thái.

Năm 2026, thành phố Huế cũng tập trung thu hút đầu tư chiến lược vào du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh, giải trí chất lượng cao; hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch dịch vụ; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác sâu giá trị di sản cung đình; nâng cao năng lực quản lý, vận hành và chất lượng dịch vụ du lịch.

Phát triển du lịch từ văn hóa và di sản phải dựa trên nguyên tắc hài hòa; trong đó, bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt.